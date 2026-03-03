6 itens que jamais devem ser colocados dentro da lava-louças e muitos ainda insistem

Calor, o jato forte e o detergente da máquina podem deformar, manchar, perder brilho e até estragar de vez alguns utensílios comuns do dia a dia

Layne Brito - 03 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

A lava-louças é o tipo de praticidade que muda a rotina: economiza tempo, organiza a cozinha e dá aquele alívio depois de um almoço cheio de panelas. O problema é que, na pressa de “jogar tudo lá dentro”, muita gente comete um erro clássico: colocar itens que não foram feitos para encarar água quente, alta pressão e detergentes mais agressivos.

Resultado? Peças empenadas, acabamento descascado, manchas que não saem e utensílios que perdem a vida útil bem antes do esperado.

Para evitar prejuízo e frustração, vale saber quais são os campeões de “não pode” e por que insistir neles é pedir para estragar.

1. Utensílios de madeira e bambu

Colheres, tábuas e utensílios de bambu absorvem água e sofrem com o calor do ciclo.

Isso pode causar rachaduras, empenamento e até soltura de farpas com o tempo.

2. Peças de alumínio

O alumínio pode oxidar e escurecer na lava-louças, além de manchar com facilidade.

Em muitos casos, o dano é permanente e a peça perde o aspecto original.

3. Copos térmicos e garrafas com pintura externa

O calor e o detergente podem desbotar a tinta, descascar estampas e comprometer o acabamento.

Em alguns modelos, a vedação e o desempenho térmico também podem ser afetados.

4. Canecas e pratos pintados à mão

Itens artesanais ou com pintura delicada são os primeiros a sofrer: o ciclo repetido pode apagar desenhos, trincar verniz e deixar a peça sem o charme original.

5. Louças com detalhes dourados (ou metalizados)

Detalhes metálicos podem perder brilho, ficar opacos ou descascar com o tempo. O resultado é um desgaste visível que “envelhece” a peça rápido.

6. Utensílios com cola, encaixes frágeis ou partes coladas

Alguns utensílios e acessórios (principalmente os montados) podem ter a cola amolecida pelo calor, causando descolamento de partes e deformação.

Como evitar erros

Procure sempre a indicação “próprio para lava-louças” no produto.

Quando estiver em dúvida, prefira lavar à mão.

Itens delicados ou com acabamento especial quase sempre duram mais fora da máquina.

Com um pouco de atenção, a lava-louças continua sendo uma aliada, sem virar uma máquina de estragar utensílios caros ou sentimentais.

