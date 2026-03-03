Com 321 metros e formato de vela, hotel construído sobre ilha artificial é considerado o mais luxuoso do mundo

Hotel voltou ao centro das atenções após tensão regional e queda de destroços durante ataque no Golfo

Gabriel Dias - 03 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/ST Viagens)

Erguido sobre uma ilha artificial a 280 metros da costa de Dubai, o Burj Al Arab não é apenas um hotel: tornou-se um dos maiores símbolos da arquitetura contemporânea e da ostentação que projetou os Emirados Árabes Unidos no mapa do turismo de alto padrão.

Após a recente escalada de tensões no Oriente Médio, o Burj Al Arab voltou aos holofotes ao ser citado em meio aos desdobramentos de um ataque atribuído ao Irã na região do Golfo.

De acordo com autoridades locais, destroços de um drone interceptado atingiram áreas próximas ao hotel, causando apreensão e mobilizando equipes de segurança.

Não houve registro de vítimas, mas o episódio reforçou o clima de alerta em Dubai diante do agravamento do cenário geopolítico no entorno dos Emirados Árabes Unidos.

A estrutura e história do hotel

Com 321 metros de altura e desenho que remete a uma vela inflada pelo vento, a torre domina o horizonte do Golfo Pérsico desde a sua inauguração.

Frequentemente chamado de “hotel sete estrelas” — embora essa classificação não seja oficial — o Burj Al Arab consolidou fama internacional pelo nível extremo de serviço e pela exuberância dos ambientes.

O interior reúne mármores raros e cerca de 1.790 metros quadrados de folha de ouro 24 quilates espalhados pela decoração.

O edifício abriga exclusivamente 202 suítes duplex, com metragens que variam de 170 a 780 metros quadrados. A proporção impressiona: são cerca de oito funcionários para cada suíte, garantindo atendimento personalizado, incluindo mordomo privativo.

Entre os serviços oferecidos estão transfer em helicóptero e cardápio personalizado de travesseiros.

A engenharia também chama a atenção. A ilha artificial foi construída com blocos de concreto projetados para dissipar a força das ondas, enquanto a fundação exigiu estacas profundas de aço para sustentar a estrutura. O projeto abriu caminho para outras megaobras sobre o mar em Dubai.

Inserido em uma cidade que abriga o Burj Khalifa e as Palm Islands, o hotel representa a estratégia de Dubai de transformar arquitetura monumental em motor econômico e vitrine global.

