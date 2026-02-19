Com 678 andares e 2 quilômetros de altura, novo prédio luxuoso pode se tornar o mais alto do mundo

Com mais que o dobro da altura do Burj Khalifa, empreendimento em Riad promete redefinir o conceito de arranha-céu

Gabriel Dias - 19 de fevereiro de 2026

Burj Khalifa, atualmente o maior prédio do mundo (Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Se hoje a corrida pelo maior prédio parece acirrada, em breve ela pode ganhar um competidor inalcançável. Um projeto anunciado na Arábia Saudita promete erguer uma torre de impressionantes 2 quilômetros de altura — o equivalente a mais do que o dobro do atual recordista mundial — com nada menos que 678 andares.

O impacto é tão grande que até a futura Senna Tower, em Santa Catarina, parece pequena na comparação. A brasileira Senna Tower, em construção em Balneário Camboriú, foi concebida como um tributo a Ayrton Senna.

Com mais de 500 metros de altura e 157 pavimentos, o empreendimento residencial de luxo deve se tornar um dos mais altos do mundo em sua categoria. Ainda assim, diante do novo plano saudita, a grandiosidade catarinense perde escala.

Batizado de Rise Tower, o arranha-céu será erguido em Riad e terá mais que o dobro da altura do Burj Khalifa, em Dubai, que hoje lidera o ranking global com 828 metros.

O projeto também supera o ambicioso prédio Jeddah Tower, planejado para atingir 1 quilômetro de altura e que, até então, simbolizava o ápice da engenharia vertical no país.

A concepção arquitetônica está nas mãos do escritório britânico Foster + Partners, com apoio financeiro do Fundo de Investimento Público saudita (PIF).

O investimento estimado gira em torno de R$ 28 bilhões. A iniciativa integra o programa estratégico Vision 2030, liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que busca diversificar a economia do país e consolidá-lo como polo global de inovação e turismo.

Se sair do papel como idealizado, o novo arranha-céu saudita não apenas estabelecerá um recorde inédito de altura, mas também redefinirá os limites técnicos e simbólicos da arquitetura contemporânea. Na disputa por quem toca o céu primeiro, a régua está prestes a subir — e muito.

