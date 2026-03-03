Daniel Vilela lidera movimento contra aliança entre MDB e PT e cobra decisão da executiva nacional

Vice-governador de Goiás articula apoio de outros estados e afirma que maioria dos diretórios rejeita aproximação com a sigla

Lara Duarte - 03 de março de 2026

Daniel Vilela e Baleia Rossi. (Foto: Reproduçãp)

O vice-governador de Goiás e presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, está à frente de um movimento contrário à possível aliança nacional da sigla com o PT.

Em carta enviada ao presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, Daniel pediu a convocação imediata de uma reunião da executiva para que o tema seja decidido oficialmente.

No documento, o vice-governador afirma que o MDB de Goiás é contra a aliança e que vai articular outros estados para reforçar essa posição.

Segundo ele, foi feito um levantamento junto aos diretórios estaduais e a maioria não apoia a aproximação com o PT.

De acordo com o Daniel, 17 diretórios estaduais já se manifestaram contra o alinhamento nacional. O vice-governador também afirmou que a falta de definição tem causado ruídos e desgaste interno no partido.

Em um dos trechos mais duros da carta, ele considera inaceitável que o MDB, pela sua história e tamanho, seja alvo de ataques e críticas sem reagir de forma firme.

Para Daniel, é necessário deixar claro quais são as posições do partido para o país.

Ele também fez críticas ao Governo Federal, citando aumento da violência, crescimento da desigualdade social, estagnação econômica e perda de competitividade internacional.

Por fim, reforçou que, em Goiás, a posição é clara e que não há possibilidade de aliança com o PT. Segundo ele, o MDB deve trabalhar na construção de uma frente de centro-direita nas próximas eleições.

