Daniel Vilela lidera movimento contra aliança entre MDB e PT e cobra decisão da executiva nacional
Vice-governador de Goiás articula apoio de outros estados e afirma que maioria dos diretórios rejeita aproximação com a sigla
O vice-governador de Goiás e presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, está à frente de um movimento contrário à possível aliança nacional da sigla com o PT.
Em carta enviada ao presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, Daniel pediu a convocação imediata de uma reunião da executiva para que o tema seja decidido oficialmente.
No documento, o vice-governador afirma que o MDB de Goiás é contra a aliança e que vai articular outros estados para reforçar essa posição.
Segundo ele, foi feito um levantamento junto aos diretórios estaduais e a maioria não apoia a aproximação com o PT.
De acordo com o Daniel, 17 diretórios estaduais já se manifestaram contra o alinhamento nacional. O vice-governador também afirmou que a falta de definição tem causado ruídos e desgaste interno no partido.
Em um dos trechos mais duros da carta, ele considera inaceitável que o MDB, pela sua história e tamanho, seja alvo de ataques e críticas sem reagir de forma firme.
Para Daniel, é necessário deixar claro quais são as posições do partido para o país.
Ele também fez críticas ao Governo Federal, citando aumento da violência, crescimento da desigualdade social, estagnação econômica e perda de competitividade internacional.
Por fim, reforçou que, em Goiás, a posição é clara e que não há possibilidade de aliança com o PT. Segundo ele, o MDB deve trabalhar na construção de uma frente de centro-direita nas próximas eleições.
