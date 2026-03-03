Homem preso no Centro de Pirenópolis já acumula várias passagens pela polícia e histórico de violência

Imagens de câmera de segurança registraram a agressão do última segunda-feira (02) e o momento o suspeito tenta levar produtos no estabelecimento

Ícaro Gonçalves - 03 de março de 2026

Suspeito já acumula registros por crimes como ameaça, constrangimento ilegal e lesão corporal (Imagens: Reprodução)

Preso nesta segunda-feira (02) após se envolver em uma tentativa de furto no setor Central, o suspeito que vive em situação de rua detido em Pirenópolis já é figura conhecida entre comerciantes e policiais da cidade.

A nova ocorrência, noticiada pelo Portal 6, trouxe à tona um histórico extenso de passagens policiais e episódios de comportamento violento e descontrolado.

Conforme apurado pela reportagem, o suspeito, de 35 anos, acumula registros por crimes como ameaça, constrangimento ilegal e lesão corporal.

Ele é natural de Minas Gerais e também já possuía mandado de prisão em aberto naquele estado por tráfico de drogas.

Além das prisões anteriores, o homem já protagonizou outros episódios de tumulto na região central de Pirenópolis.

Em uma dessas situações, segundo a corporação, ele apresentava sinais de surto, com comportamento agressivo e desorientado.

Foi necessário contê-lo e encaminhá-lo a uma unidade hospitalar da cidade, onde passou por medicação para se acalmar.

Vídeos recebidos pelo Portal 6 mostram a situação, quando vários policiais e funcionários do hospital precisaram ajudar na contenção do suspeito.

Mesmo após atendimento médico e liberações anteriores, o suspeito voltou a se envolver em novas ocorrências, mantendo um ciclo de reincidência que preocupa moradores e comerciantes.

Um fonte, que preferiu não se identificar, comentou um episódio de agressão envolvendo o suspeito.

“A gente estava passando na rua, devagar, sabe? Esse indivíduo simplesmente sentou o tapa no carro do meu esposo. Assim quase acertou o meus meninos, meus dois filhos. A madrinha que estava atrás do carro também. Ele bateu no carro sem a gente fazer nada”, disse a vítima.

