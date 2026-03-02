Homem tenta roubar supermercado, agride funcionário e acaba preso em Pirenópolis
Suspeito teria tentado levar bebidas alcoólicas e agrediu repositor que tentou impedir ação
Um homem foi preso após tentar roubar produtos e agredir um funcionário em um supermercado localizado na Avenida Benjamin Constant, no Centro de Pirenópolis.
O suspeito tentou sair do local com mercadorias sem efetuar o pagamento. Durante a ação, um repositor interveio e acabou sendo agredido.
Na confusão, diversas garrafas de vinho foram derrubadas e quebradas, causando prejuízo ao comércio.
A Polícia Militar (PM) foi acionada e localizou o suspeito nas proximidades.
Após análise das imagens do sistema de monitoramento e relatos de testemunhas, ele recebeu voz de prisão.
O homem foi encaminhado à delegacia, onde teve a prisão ratificada pelos crimes de roubo tentado e lesão corporal.
