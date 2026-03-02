Homem tenta roubar supermercado, agride funcionário e acaba preso em Pirenópolis

Suspeito teria tentado levar bebidas alcoólicas e agrediu repositor que tentou impedir ação

Pedro Ribeiro - 02 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Um homem foi preso após tentar roubar produtos e agredir um funcionário em um supermercado localizado na Avenida Benjamin Constant, no Centro de Pirenópolis.

O suspeito tentou sair do local com mercadorias sem efetuar o pagamento. Durante a ação, um repositor interveio e acabou sendo agredido.

Na confusão, diversas garrafas de vinho foram derrubadas e quebradas, causando prejuízo ao comércio.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e localizou o suspeito nas proximidades.

Após análise das imagens do sistema de monitoramento e relatos de testemunhas, ele recebeu voz de prisão.

O homem foi encaminhado à delegacia, onde teve a prisão ratificada pelos crimes de roubo tentado e lesão corporal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!