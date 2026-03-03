Não é Ouro Preto, nem Paraty: o destino histórico perfeito para um fim de semana perfeito gastando pouco
Com centro histórico tombado pela UNESCO e custo acessível, cidade nordestina une arquitetura colonial, cultura popular e praias belíssimas
Quando o assunto é turismo histórico no Brasil, existem nomes que surgem com frequência, como Ouro Preto (MG) e Paraty (RJ).
Mas há um destino no Nordeste que também brilha por sua história: combina arquitetura colonial preservada, cultura vibrante e preços mais acessíveis: São Luís, a capital do Maranhão.
São Luís, fundada por franceses, guarda um dos maiores conjuntos de azulejos portugueses da América Latina.
O Centro Histórico, reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO, reúne casarões coloniais, ruas de pedra e igrejas que atravessaram séculos praticamente intactas.
Além do valor histórico, a cidade se destaca pelo custo-benefício. Hospedagens, alimentação e passeios costumam ter preços mais baixos em comparação a outros polos turísticos tradicionais e, por ser uma capital, tem infraestrutura para receber grandes quantidades de turistas.
A experiência também passa pela cultura local. São Luís é berço do reggae no Brasil e mantém forte tradição no bumba meu boi, manifestação cultural que mistura música, dança e religiosidade popular. Museus, centros culturais e feiras de artesanato ajudam a compor o roteiro.
Para quem busca paisagens naturais, a capital maranhense ainda oferece praias urbanas e fácil acesso a destinos como os Lençóis Maranhenses, ampliando as possibilidades de passeio.
São Luís é um destino estratégico para quem busca paisagens naturais e aprender mais sobre a história do Brasil e sua rica cultura — tudo isso gastando menos.
