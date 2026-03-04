Equatorial prevê quase 400 mil obras na rede elétrica em Goiás durante 2026; veja o que já foi feito em Goiânia e Anápolis

Principais obras incluem poda de árvores, inspeções e limpezas em subestações, além de manutenção em transformadores

Ícaro Gonçalves - 04 de março de 2026

Obras ocorrem em todo estado de Goiás (Foto: Divulgação)

Goiás deve receber quase 400 mil obras na rede elétrica ao longo de 2026, segundo levantamento da Equatorial Goiás.

Os dados são do portal Trabalhômetro, mantido pela própria concessionária e que mostra o andamento de cada obra, o tipo de manutenção feita e os serviços previstos para cada região do estado ao longo de 2026.

Somente no primeiro trimestre do ano, estão previstas 89.250 intervenções em todo o estado.

Em Goiânia e Anápolis, as principais ações realizadas até o momento incluem poda de árvores próximas a linhas de alta tensão, inspeções e limpezas em subestações, manutenção em transformadores, substituição de relés em postes públicos, entre outros serviços.

Em Anápolis, por exemplo, uma das atividades em execução é a poda de 4.685 árvores próximas às linhas de média e baixa tensão. Até o momento, o trabalho já foi concluído em 1.694 unidades espalhadas pela cidade, ou 36% do total.

Também há a troca de óleo isolante de 34 transformadores, já tendo sido feita em 33 deles, sendo considerado uma ação em andamento.

O portal da Equatorial aponta que oito das intervenções foram completamente concluídas no município.

Já em Goiânia, estão sendo executadas substituições de baterias da rede de média tensão, podas de árvores, manutenções preventivas, inspeções e limpezas de estações.

Assim, o Trabalhômetro aponta que 12 obras já foram concluídas na capital.

Plano de modernização

Segundo a Equatorial, todas as obras previstas ou já em execução fazem parte do plano de modernização instituído em 2023, que soma R$6,1 bilhões em investimentos e altera a capacidade operacional do sistema das principais cidades goianas.

Para a capital, o plano inclui a construção e recapacitação de 51 quilômetros de rede elétrica que atinge cerca de 50 mil unidades consumidoras.

Para o superintendente da Equatorial Goiás em Goiânia, Felipe Thalhofer, as obras acompanham o crescimento estrutural de Goiânia.

“A ampliação da rede elétrica fortalece a capacidade operacional do sistema. Essa modernização amplia a confiabilidade do fornecimento e prepara a infraestrutura para atender à expansão econômica”, afirma Felipe.

Em Anápolis, está prevista a construção de dois novos alimentadores conectados à Subestação Anápolis Universitária, que vai criar rotas alternativas de fornecimento e redistribuir cargas antes concentradas na Subestação Jundiaí.

“A criação desses novos circuitos amplia a capacidade do sistema e reduz vulnerabilidades operacionais, garantindo maior segurança energética em uma região estratégica para a economia estadual”, afirma Thiago Nunes Soares, superintendente da Regional Norte.

No interior do estado, as intervenções refletem a relação direta entre infraestrutura elétrica e atividade econômica.

Em Iporá, no Oeste goiano, serão implantados 6,7 quilômetros de novos circuitos de média tensão, o que deve aumentar a capacidade de atendimento ao município com cerca de 32 mil habitantes.

Em Rio Quente, no Sul goiano, haverá a modernização de cinco quilômetros de rede elétrica, o que reforçará o atendimento em um dos principais polos turísticos do estado.

Consumidores podem acompanhar, em tempo real, o avanço das obras do plano de reconstrução da rede elétrica por meio do portal Trabalhômetro.

Colaborou Augusto Araújo*

