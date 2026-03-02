Equatorial promove ação em Goiânia com troca de lâmpadas e sorteio de geladeiras; veja como participar

Evento também focará na capacitação, com 30 vagas para um curso de maquiagem aos interessados

Equatorial realiza sorteio de geladeiras em Goiânia nesta terça-feira (03). (Foto: Divulgação)

A Equatorial Goiás promove, nesta terça-feira (03) o Mutirão pelo Cliente Todo Dia, que inclui a oportunidade de cadastro para o sorteio de 60 geladeiras novas, troca de lâmpadas para redução de consumo e curso profissionalizante.

As atividades se concentram no CRAS Floresta, na região Noroeste da capital.

O destaque da programação é o projeto E+ Geladeira Nova, focado em substituir aparelhos antigos por modelos modernos e mais eficientes.

Para participar do sorteio das 60 unidades, os interessados devem realizar o cadastro presencialmente no CRAS Floresta (Avenida da Conquista, nº 468).

Para concorrer, o consumidor precisa cumprir os seguintes requisitos:

  • Ser titular da conta de energia ou comprovar residência no endereço;
  • Estar inscrito no programa Baixa Renda ou apresentar folha-resumo do CadÚnico;
  • Possuir conta residencial ou rural e estar adimplente com a distribuidora;
  • Ter uma geladeira antiga em funcionamento para a troca (não são aceitos freezers ou frigobares).

O sorteio ocorre nesta quinta-feira (05), às 16h. Já a entrega dos novos equipamentos será realizada na sexta-feira (06), das 08h às 09h, mediante a entrega do aparelho antigo.

Troca de lâmpadas e capacitação profissional

Além da renovação de eletrodomésticos, a distribuidora oferece a substituição imediata de até 10 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, que são mais econômicos.

O interessado deve apenas apresentar uma conta de energia e entregar as lâmpadas usadas no local do evento.

O mutirão também foca na geração de renda com o projeto E+ Profissional. Estão disponíveis 30 vagas para um curso de maquiagem.

A formação é aberta a qualquer morador de Goiânia com mais de 16 anos, bastando apresentar uma fatura de energia para efetivar a inscrição.

