Goiana desparecida nos EUA é encontrada morta no Canadá

Mulher estava desaparecida desde dezembro de 2023 e chegou a ter alerta internacional emitido pela Interpol

Pedro Ribeiro - 04 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

A busca pela goiana Letícia Oliveira Alves, de 36 anos, que estava desaparecida desde dezembro de 2023 nos Estados Unidos, terminou de forma trágica após a localização do corpo em uma região de mata no Canadá.

Letícia havia sido incluída na Difusão Amarela da Interpol, mecanismo usado para ajudar a localizar pessoas desaparecidas.

O corpo foi encontrado por caçadores em uma área de floresta na cidade de Coaticook, próximo à fronteira com os estados americanos de Vermont e New Hampshire.

As autoridades locais foram acionadas após a descoberta.

Natural de Goiás, ela era formada em Química pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e possuía mestrado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

De acordo com familiares, o corpo foi localizado ainda em abril de 2024, mas a confirmação oficial chegou apenas recentemente. A causa da morte segue sob investigação.

A família agora tenta arrecadar recursos para o traslado do corpo ao Brasil enquanto aguarda os trâmites junto ao Ministério das Relações Exteriores.

