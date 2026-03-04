Jovem de 24 anos morre ao sofrer mal súbito enquanto trabalhava, em Silvânia; polícia investiga

Laudo cadavérico deverá fornecer maiores detalhes e analisar se fatores externos contribuíram para a fatalidade

Davi Galvão - 04 de março de 2026

Laemesson morreu após mal súbito enquanto trabalhava. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 24 anos, identificado como Laemesson Aparecido do Nascimento, morreu subitamente na tarde desta terça-feira (03) enquanto trabalhava em uma fazenda na zona rural de Silvânia.

O rapaz realizava serviços em um fosso de silo, com cerca de três metros de profundidade, quando desmaiou repentinamente. Ele chegou a ser socorrido, mas deu entrada no Hospital Nosso Senhor do Bonfim já sem vida.

De acordo com relatos de testemunhas que estavam no local, Laemesson já havia apresentado um episódio de falta de ar durante o período da manhã, mas demonstrou melhora logo em seguida.

Após o almoço, ao retornar para o interior do silo na Fazenda Duas Pontes, o jovem gritou e caiu ao solo.

Trabalhadores da propriedade, incluindo o cunhado da vítima, tentaram prestar os primeiros socorros. Eles notaram que o rapaz apresentava sinais vitais reduzidos e a língua retraída.

Diante da gravidade, a equipe da fazenda iniciou o transporte em um veículo particular e acionou o Corpo de Bombeiros para interceptar o trajeto, visando agilizar o atendimento médico.

Embora o diagnóstico preliminar aponte para causas naturais, possivelmente um infarto, a idade prematura da vítima levou a equipe médica a solicitar exames periciais mais detalhados.

O corpo de Laemesson foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), procedimento padrão para casos onde a causa da morte não é totalmente esclarecida no atendimento inicial, especialmente em pacientes jovens sem histórico clínico aparente.

O laudo pericial deve determinar se o esforço físico ou as condições do ambiente de trabalho contribuíram para o mal súbito.

