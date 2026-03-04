Não é na janela, nem perto da porta: onde colocar plantas para refrescar a casa nos dias mais quentes

Especialistas indicam o local estratégico dentro de casa que ajuda a amenizar o calor e melhora a circulação do ar de forma natural. Saiba mais aqui!

Daniella Bruno - 04 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Nos dias de altas temperaturas, muita gente coloca as plantas na janela ou perto da porta. No entanto, essa decisão nem sempre gera o efeito desejado. Embora esses pontos pareçam estratégicos, eles concentram apenas a entrada e saída de ar, sem atuar diretamente nas áreas mais abafadas.

Por isso, você precisa pensar além. Em vez de posicionar os vasos apenas nas extremidades da casa, distribua as plantas nos cômodos que acumulam mais calor. Salas com incidência direta de sol, corredores fechados e cantos com pouca ventilação pedem reforço verde.

O melhor lugar pode surpreender

Em vez de deixá-las apenas nas áreas de entrada de ar, o ideal é distribuir as plantas nos pontos mais quentes da casa. Salas com incidência direta de sol, corredores abafados e cantos com pouca circulação são estratégicos.

Assim, as plantas ajudam a equilibrar a temperatura ao redor.

As folhas liberam vapor d’água por meio da transpiração. Como resultado, o ar ao redor se torna mais úmido e levemente mais fresco. Além disso, o agrupamento de vasos cria uma barreira natural contra o calor.

Portanto, posicionar espécies maiores em áreas internas pode trazer mais resultado do que deixá-las isoladas na janela.

Dica extra para potencializar o efeito

Prefira plantas com folhas largas, como espada-de-são-jorge, jiboia e palmeiras. Além disso, mantenha a rega em dia, pois a hidratação influencia diretamente no processo de evaporação.

Dessa forma, você melhora o conforto térmico sem depender exclusivamente de ventiladores ou ar-condicionado.

