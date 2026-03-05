40 ou 60 km/h? Radares confundem motoristas que passam por rodovia em Goiás

Vídeo gravado por internauta no trecho da GO-080, entre Goianésia e Jaraguá, mostra placas e equipamentos com velocidades diferentes e levanta dúvida entre condutores

Gabriel Yuri Souto - 05 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram/@gb.motors_)

Um vídeo gravado por um internauta no trecho da GO-080, entre Goianésia e Jaraguá, viralizou nas redes sociais após mostrar divergência de velocidade entre radares instalados na rodovia.

Durante a gravação, o motorista questiona a sinalização ao encontrar placas indicando 40 km/h e, logo depois, equipamentos que exibem 60 km/h. “Radar de 40 ou é 60? (…) Tem dois radares, um de 40 e um de 60. E agora? Qual que eu tenho que passar?”, diz no vídeo.

A situação gerou dúvidas entre outros condutores e aumentou a repercussão nas redes.

Goinfra esclarece limite no trecho

Diante da repercussão, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) divulgou nota oficial para esclarecer o caso.

Segundo o órgão, a velocidade máxima permitida no trecho é de 40 km/h. Atualmente, apenas o equipamento configurado para esse limite está em operação. Portanto, os motoristas devem respeitar essa velocidade ao trafegar pelo local.

Além disso, a agência informou que instalou um segundo radar na via, mas o equipamento ainda não entrou em funcionamento. A troca faz parte do programa Movimento Seguro, que moderniza o monitoramento nas rodovias estaduais.

Programa pode alterar limites

Conforme explicou a Goinfra, estudos técnicos podem indicar mudanças na velocidade máxima em determinados pontos da rodovia. Nesses casos, o órgão realiza ajustes oficiais e reforça a sinalização.

A agência também notificou a empresa responsável pela instalação dos equipamentos. Após a notificação, a empresa reforçou a sinalização e protegeu o radar que ainda não opera, a fim de evitar interpretações equivocadas.

A Goinfra divulgou a nota em Goiânia, no dia 4 de março de 2026, e reforçou que o limite válido no trecho permanece em 40 km/h até eventual alteração oficial.

