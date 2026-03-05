Justiça absolve engenheiro por acidente que matou menino em parque de Caldas Novas

Caso aconteceu em fevereiro de 2022, quando Davi Lucas, de oito anos, caiu de um toboágua conhecido como "Vulcão"

Ícaro Gonçalves - 05 de março de 2026

Parque aquático onde acidente ocorreu, em Caldas Novas (Fotos: Reprodução)

A 3ª Vara Criminal de Caldas Novas decidiu inocentar o engenheiro responsável pela obra no toboágua onde o menino Davi Lucas de Miranda morreu em fevereiro de 2022, em um parque aquático da cidade.

O acidente ocorreu em um brinquedo conhecido como ‘Vulcão’ de um parque da rua São Cristóvão, no Setor Solar de Caldas.

Na decisão, o juiz Flávio Pereira dos Santos Silva entendeu que o engenheiro Flávio Tomaz de Aquino Musse, de 63 anos, não teve responsabilidade pela retirada do tapume que isolava o toboágua em manutenção.

A sentença considerou relatos de testemunhas ouvidas pela Polícia Civil (PC) e pela Justiça, que presenciaram o acidente no dia 10 de fevereiro de 2022.

O entendimento foi de que a remoção do tapume ocorreu por ordem do gerente do parque, Cristiano Vilela Reis, sem o conhecimento do engenheiro.

Cristiano também respondia criminalmente pela morte de Davi, mas fez um acordo de não persecução penal com o Ministério Público de Goiás (MPGO) em fevereiro de 2025 para dar fim ao processo judicial. O acordo foi homologado pela Justiça.

O engenheiro Flávio Musse respondia à acusação de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Após a absolvição, o MPGO afirmou, ao portal g1, que pretende recorrer da sentença.

Relembre

A queda de Davi aconteceu em fevereiro de 2022. O menino, de oito anos, caiu de um toboágua no parque aquático depois de acessar o equipamento chamado “vulcão”, que estava em manutenção, mas sem o isolamento adequado da área.

Por causa do impacto da queda, o garotinho sofreu fraturas pelo corpo, traumatismo cranioencefálico e, em sequência, acabou se afogando. Ele morava em Conselheiro Lafaiete (MG) e estava passeando com familiares.

Depois de ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal André Alla Filho, mas teve o óbito constatado por volta das 19h daquele dia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!