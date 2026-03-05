O que significa dormir com os pets na mesma cama, segundo especialistas

Hábito pode reforçar vínculo e reduzir ansiedade, mas especialistas alertam para riscos como alergias, germes e piora do sono

Layne Brito - 05 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

A cena se repete em muitos lares: você apaga a luz, ajeita o travesseiro e, em poucos minutos, o pet já está ali ocupando um cantinho, encostando no pé ou se esticando como se a cama fosse dele.

Para alguns, é carinho. Para outros, é regra da casa. E, embora pareça apenas um costume inocente, dormir com cães e gatos na mesma cama costuma ter significados claros para a relação entre tutor e animal e também consequências práticas para a saúde e a qualidade do descanso.

Especialistas em comportamento animal e sono apontam que, quando o pet escolhe a cama, ele está, em geral, buscando segurança, proximidade e pertencimento.

Cães e gatos tendem a preferir locais quentes, estáveis e com cheiro familiar, e a cama do tutor reúne tudo isso.

Para o humano, a presença do animal pode funcionar como um “sinal de calma”: o contato, o calor e a sensação de companhia ajudam a relaxar, diminuindo estresse e ansiedade, especialmente após dias mais difíceis.

De forma ampla, dividir a cama com o pet costuma indicar:

Vínculo afetivo forte: o animal é visto como parte da família, com espaço íntimo compartilhado.

Busca de conforto emocional: a presença do pet ajuda a desacelerar a mente e criar sensação de acolhimento.

Rotina e confiança: o pet se sente protegido e cria um ritual noturno, o que pode até reduzir agitação.

Mas há um ponto importante: significado emocional não garante que o hábito seja ideal para todo mundo.

Para tutores que não têm alergias e dormem bem apesar do pet, a cama compartilhada pode:

Fortalecer o vínculo;

Trazer sensação de segurança;

Melhorar o relaxamento antes de dormir;

Ajudar quem se sente sozinho.

Em alguns casos, o pet também se beneficia, porque se acalma com a proximidade do tutor e dorme com mais tranquilidade.

O principal problema costuma ser interrupção do sono. Mesmo que a pessoa não acorde “por completo”, movimentos do animal podem fragmentar o descanso.

Entre os fatores mais comuns estão:

Pet mudando de posição durante a noite;

Roncos, lambidas e coceiras;

Idas e voltas para beber água;

Disputa de espaço, principalmente em camas menores.

Além disso, há dois pontos que merecem atenção:

Alergias e respiração

Para quem tem rinite, asma ou sensibilidade, pelos, poeira e resíduos trazidos pelo animal podem piorar sintomas e prejudicar o sono.

Higiene e risco de contaminação

Pets circulam em ambientes variados (rua, quintal, chão, caixa de areia), e isso pode aumentar sujeira na cama. Em situações específicas, como baixa imunidade, gestação, idosos ou crianças pequenas, especialistas recomendam mais cautela com o contato noturno.

Quem não abre mão de dormir com o pet pode reduzir riscos com medidas simples:

Vacinas e antiparasitários sempre em dia;

Banho, escovação e higiene regular (especialmente patas);

Troca frequente de lençóis e cobertores;

Delimitar um espaço fixo para o pet dormir;

Se o sono piorar, testar alternativa: pet no quarto, mas em caminha própria.

Dormir com pets na mesma cama pode ser um gesto de vínculo, companhia e segurança e, para muita gente, faz parte do que significa “casa”.

Ainda assim, especialistas reforçam que o melhor arranjo é o que preserva o bem-estar de ambos: tutor descansando de verdade e animal confortável, sem transformar a noite em uma sequência de despertares.

Se o sono começou a piorar, se alergias aumentaram ou se a higiene virou preocupação constante, vale ajustar a rotina sem culpa.

Às vezes, uma caminha ao lado da cama já mantém a proximidade e devolve o descanso que o corpo precisa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!