Os benefícios de ter pets em casa, segundo a ciência

Estudos mostram que a convivência com animais de estimação pode melhorar a saúde mental, reduzir o estresse e até trazer impactos positivos para o coração

Layne Brito - 07 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Ter um animal de estimação em casa vai muito além de companhia e afeto.

Nos últimos anos, diversas pesquisas científicas passaram a confirmar aquilo que muitos tutores já sentem na prática: a convivência com pets traz benefícios reais para a saúde física e emocional das pessoas.

Um dos efeitos mais conhecidos é a redução do estresse e da ansiedade.

Estudos indicam que o simples ato de interagir com cães ou gatos pode diminuir os níveis de cortisol, hormônio ligado ao estresse, e aumentar a liberação de ocitocina, substância associada ao bem-estar e aos vínculos afetivos.

Isso ajuda a explicar por que muitas pessoas relatam sensação de calma e conforto ao estar perto de seus animais.

A ciência também aponta impactos positivos na saúde mental.

A presença de um pet pode ajudar a reduzir sintomas de depressão e solidão, especialmente em pessoas que vivem sozinhas ou enfrentam momentos difíceis.

Animais oferecem rotina, companhia constante e uma sensação de propósito, fatores considerados importantes para o equilíbrio emocional.

Os benefícios se estendem ainda à saúde física. Pesquisas mostram que tutores de cães, por exemplo, tendem a se movimentar mais, já que passeios diários estimulam a prática de atividades físicas.

Esse hábito está associado à melhora da saúde cardiovascular, controle da pressão arterial e redução do risco de doenças do coração.

Outro ponto destacado por estudos é o impacto positivo no desenvolvimento social, especialmente em crianças.

A convivência com pets pode estimular empatia, responsabilidade e habilidades emocionais, além de contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico na infância, reduzindo a incidência de algumas alergias.

Para idosos, os animais de estimação também desempenham um papel importante.

A ciência indica que a companhia de um pet pode ajudar a manter a mente ativa, reduzir sentimentos de isolamento e até melhorar a adesão a rotinas de autocuidado, como horários de alimentação e descanso.

Embora os benefícios sejam amplamente reconhecidos, especialistas reforçam que ter um animal exige responsabilidade, tempo e compromisso.

Quando essa relação é construída de forma consciente, os ganhos para a saúde e para a qualidade de vida tendem a ser significativos para humanos e animais.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!