Não é no fogo alto, nem no baixo: o ponto certo para refogar alho e cebola sem amargar o prato

Um detalhe no fogo pode transformar completamente o sabor das suas receitas do dia a dia. Veja mais!

Daniella Bruno - 06 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Refogar alho e cebola parece simples, mas o erro na temperatura pode comprometer todo o prato. Fogo alto demais queima rapidamente, enquanto fogo muito baixo pode deixar os ingredientes encharcados e sem sabor. Por isso, controlar o calor desde o início faz toda a diferença no resultado final.

O ideal é manter o fogo médio e adicionar primeiro a cebola, deixando-a ficar levemente transparente antes de incluir o alho. Assim, evita-se que ele queime e fique amargo. Esse cuidado garante um refogado mais equilibrado e evita aquele gosto desagradável que pode dominar a receita.

A ordem correta faz diferença

Primeiramente, aqueça a panela e adicione um fio de óleo ou azeite. Em seguida, coloque a cebola picada e mexa constantemente para que ela refogue de maneira uniforme. Quando começar a ficar translúcida e levemente dourada, acrescente o alho.

Nesse momento, reduza levemente o fogo se necessário e continue mexendo. O alho precisa de menos tempo para cozinhar, por isso você deve ficar atento para que ele apenas doure levemente, sem escurecer demais.

Dessa forma, o refogado libera aroma intenso e mantém o sabor equilibrado.

Como identificar o ponto ideal

Quando bem feito, o refogado libera aroma intenso e sabor equilibrado, servindo como base perfeita para arroz, feijão, carnes e molhos. Além disso, a textura dos ingredientes deve permanecer macia, sem aspecto queimado ou úmido em excesso.

Outro sinal importante é a cor: a cebola deve apresentar um tom levemente dourado, enquanto o alho precisa estar apenas suavemente tostado. Se perceber que começou a escurecer rápido demais, abaixe o fogo imediatamente e mexa para distribuir o calor.

Ao dominar o ponto certo para refogar alho e cebola, você eleva o nível de qualquer preparo. Afinal, essa etapa simples funciona como a base de inúmeras receitas do dia a dia e influencia diretamente no sabor final do prato.

