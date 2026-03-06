Região Metropolitana de Goiânia deve receber mais 23 ônibus elétricos ainda no primeiro semestre

Chegada dos veículos da fabricante BYD faz parte da ampliação da frota de baixa emissão no sistema operado pela Metrobus

Pedro Ribeiro - 06 de março de 2026

Nova frota de ônibus elétricos em Goiânia. (Foto: Reprodução)

A região Metropolitana de Goiânia deve receber ainda no primeiro semestre de 2026 mais 23 ônibus elétricos da fabricante chinesa BYD. A chegada dos veículos integra o processo de transição energética iniciado pela Metrobus para modernizar o transporte coletivo.

A empresa começou esse planejamento em 2023, seguindo diretrizes do Governo de Goiás para ampliar o uso de tecnologias menos poluentes no sistema metropolitano. O objetivo é tornar a operação do BRT Leste-Oeste mais eficiente e reduzir as emissões no transporte público.

O primeiro passo ocorreu em 2024, quando dois ônibus elétricos foram incorporados à frota. No ano seguinte, em 2025, outros cinco veículos passaram a operar no sistema.

Já no início de 2026, a Metrobus recebeu 21 novos ônibus elétricos da Volvo, sendo 16 modelos articulados e cinco biarticulados. Com essa ampliação, a operação elétrica passou a ganhar maior participação na matriz operacional da companhia.

Agora, com a previsão de chegada de mais 23 veículos da BYD ainda no primeiro semestre, a empresa deve ampliar novamente a presença da eletromobilidade no transporte metropolitano.

O planejamento também prevê a incorporação de ônibus movidos a biometano, o que amplia a diversidade energética do sistema.

Para a Metrobus, a estratégia busca consolidar uma operação baseada em tecnologias de baixa emissão e reforçar o processo de modernização do transporte coletivo na região Metropolitana de Goiânia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!