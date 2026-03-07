Polícia é chamada em abrigo de Anápolis após advogado fazer idosas resgatadas assinarem procuração

Documento daria a ele e outro profissional controle total sobre situações judiciais e extrajudiciais, como com o INSS e a Receita Federal

Natália Sezil - 07 de março de 2026

Central de Flagrantes de Anápolis. (Foto: Gabriella Lícia)

Um abrigo para idosos localizado no Setor Industrial Munir Calixto, na região Sudeste de Anápolis, acabou mobilizando a Polícia Militar (PM) após a diretora do local desconfiar da visita de um advogado, na tarde deste sábado (07).

Segundo relatos de testemunhas, o homem chegou ao estabelecimento dizendo que queria visitar um amigo. Lá dentro, no entanto, ele teria mostrado que tinha outra intenção.

Na companhia de duas idosas, que haviam sido resgatadas em novembro de 2025, o profissional teria feito com que elas assinassem uma procuração, que dava a ele o direito de responder por elas.

O documento passaria para ele e um outro advogado “poderes amplos, gerais e ilimitados para representá-las judicial e extrajudicialmente” diante de quaisquer órgãos, sejam públicos ou privados, e em todas as instâncias.

Pela procuração, os dois teriam controle sobre petições, declarações, documentos, quitações e outras ações em nome das idosas. Isso inclui questões, por exemplo, no INSS, na Prefeitura, secretarias e na Receita Federal, dentre outros.

O passado das duas somou à desconfiança: elas foram levadas até o referido abrigo depois que o Ministério Público de Goiás (MPGO) e a Prefeitura de Anápolis identificaram que estavam vivendo em situação de extrema vulnerabilidade, sem ajuda de familiares e em um cenário insalubre, cheio de gatos doentes, baratas e fezes de animais.

Coma a denúncia contra o advogado formalmente registrada, os envolvidos foram conduzidos até a Central de Flagrantes. A situação deve seguir sob tutela das autoridades competentes, responsáveis por apurar a relação entre suspeito e vítimas e tomar as devidas providências.

