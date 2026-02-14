Professora manda aluno calar a boca e mãe vai tirar satisfações em colégio de Anápolis

Momento foi gravado e já circula nas redes sociais. Seduc apura o caso

Ícaro Gonçalves - 14 de fevereiro de 2026

Mãe vai ao colégio tirar satisfação com a professora (Imagem: Captura de tela)

Uma confusão entre professora e mãe de aluno tomou conta do Colégio Estadual General Curado na última sexta-feira (13), no Industrial Munir Calixto, bairro do extremo Sul de Anápolis.

Portal 6 apurou que o desentendimento teria ocorrido após a professora mandar um aluno “calar a boca” durante a aula.

Após saber do destrato com o filho, a mãe do estudante compareceu ao colégio para tirar satisfação com a professora. O momento foi gravado e já circula nas redes sociais.

Conforme relato da mãe, a educadora também teria gritado com o estudante em meio à sala de aula. Colegas também teriam presenciado o momento de “estouro” da docente.

“Tem mais de 30 anos que eu moro aqui nesse setor. Eu até já estudei no General Curado. E agora vem uma professora vir e mandar um filho meu calar a boca?”, diz a mãe exaltada no momento da confusão.

Em contato com o Portal 6, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) destacou que os estudantes estavam agitados e que a professora tentava, apenas, manter o controle dentro de sala de aula.

Informou também que já houve uma primeira conversa com a professora, a fim de apurar o real acontecido, e que marcou um reunião entre professores, alunos e responsáveis envolvidos na situação para a próxima quinta-feira (19).

Confira o nota na íntegra

A Seduc Goiás, por meio da Coordenação Regional de Educação de Anápolis, acompanha o caso através da tutoria e da inspeção escolar. A gestão escolar já fez uma reunião prévia com a professora para apurar os fatos, e convocou uma reunião com os pais, alunos e gestão do colégio para quinta-feira (19) para conversar sobre o ocorrido e verificar medidas cabíveis.

