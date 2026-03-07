USP abre 15 cursos gratuitos de curta duração; veja como participar

Gustavo de Souza - 07 de março de 2026

A Universidade de São Paulo (USP) está com inscrições abertas para a edição 2026 do USP Academy, programa que vai oferecer 15 cursos gratuitos de curta duração para estudantes de graduação e pós-graduação, do Brasil e do exterior. As aulas serão realizadas entre 13 e 31 de julho, com atividades em inglês, francês ou espanhol e, na maior parte dos casos, em formato híbrido.

Inscrições e formato das aulas

Para estudantes brasileiros, as inscrições seguem em chamada única de 1º de março a 31 de maio de 2026, por meio da plataforma indicada pela USP. Já o programa prevê carga horária e cronograma específicos conforme cada curso, com opções presenciais em campi como São Paulo, Ribeirão Preto, Bauru, Piracicaba, Pirassununga e São Carlos.

Embora a participação seja gratuita, a universidade informa que despesas com viagem, hospedagem e alimentação ficam sob responsabilidade dos estudantes. A USP também esclarece que não há oferta de moradia estudantil para esta edição.

Temas vão de saúde pública a inteligência artificial

A edição de 2026 reúne cursos em áreas estratégicas, como dor crônica e saúde pública, machine learning, arquitetura, inteligência artificial, nutrição, sustentabilidade e dinâmicas democráticas. A proposta é aproximar estudantes de pesquisas em andamento na universidade e ampliar o intercâmbio acadêmico com participantes de diferentes países.

Segundo a Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (Aucani), o USP Academy também busca fortalecer a chamada internacionalização “em casa”, criando um ambiente mais cosmopolita dentro da universidade. Em 2024, a edição piloto reuniu cerca de 110 participantes, e o programa foi ampliado após nova realização em 2025.

Como participar

Os interessados devem consultar a lista completa de cursos, requisitos e orientações de inscrição nas páginas oficiais da USP International Office e da Aucani. O programa é voltado a estudantes de graduação e pós-graduação de todas as áreas do conhecimento.

