USP abre aulas de italiano gratuitas e a distância para pessoas de todo o Brasil

Conteúdo é aberto, online e sem cadastro: são dois módulos com videoaulas, apostilas e exercícios para estudar no próprio ritmo

Gustavo de Souza - 23 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/USP)

Aprender italiano sem pagar nada nem depender de inscrição, turma ou prova virou uma possibilidade real para quem está em qualquer canto do país. A Universidade de São Paulo (USP) disponibiliza um conjunto de aulas gratuitas e totalmente online voltadas ao público brasileiro, com materiais que podem ser usados tanto por autodidatas quanto por professores em sala de aula.

A iniciativa foi produzida pelo Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Italianas e pela Área Didática em Língua e Literatura Italiana da FFLCH, em parceria com a Superintendência de Tecnologia da Informação e a Diretoria de Mídias Digitais da USP, sob coordenação didática da professora Paola Giustina Baccin.

Dois módulos, acesso livre e estudo no seu ritmo

Na prática, o material não funciona como “curso EAD” tradicional. As aulas estão disponíveis online, mas a própria USP destaca que não há tutoria, avaliação nem certificado, e todo o conteúdo, incluindo material de apoio, fica disponível para acesso direto, sem necessidade de cadastro.

O projeto está organizado em dois módulos. O primeiro se chama “Dire, fare, partire!” e reúne 16 tópicos/aulas. Já o segundo, “Dire, Fare, Arrivare!”, é uma continuidade, com 17 tópicos, para quem deseja avançar depois da etapa inicial.

O que há nas aulas: vídeo, apostilas e exercícios

O diferencial do material é a estrutura multimídia. No módulo inicial, cada aula combina videoaulas, apoios em apostila e exercícios, permitindo que o aluno revise o conteúdo e acompanhe a evolução com prática.

Outro ponto é o foco em situações do cotidiano, pensado para brasileiros que começam do zero. O curso usa recursos narrativos e explicações linguísticas e culturais para facilitar a compreensão e tornar o estudo mais leve, sem perder consistência didática.

Para quem é indicado

A USP descreve o material como útil tanto para autoaprendizagem quanto como recurso de apoio a professores de italiano. Isso porque as aulas e apostilas podem ser reutilizadas em contextos presenciais, servindo como base para atividades e revisão.

Na prática, o formato também atende quem tem rotina corrida: como o conteúdo é aberto e assíncrono, dá para estudar em blocos curtos, retomar aulas e revisar exercícios quando for mais conveniente.

Onde encontrar os módulos

Os dois módulos estão hospedados em ambientes oficiais da USP, incluindo o portal de Cursos de Extensão e conteúdos relacionados ao e-Aulas da universidade. A recomendação é começar pelo “Dire, fare, partire!” e, depois, seguir para o “Dire, Fare, Arrivare!” para manter a sequência proposta.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!