Mansão à venda por R$ 24 milhões em Goiânia impressiona com detalhes de tirar o fôlego

Imóvel conta com um espaço de 1.150 m², possuindo também área de lazer e integração à natureza

Augusto Araújo - 08 de março de 2026

Mansão está a venda por R$ 24 milhões no Residencial Aldeia do Vale, em Goiânia. (Imagem: Captura de tela/Instagram)

Uma mansão de luxo que está à venda em Goiânia tem chamado a atenção nas redes sociais. Isso porque o imóvel está avaliado em R$ 24 milhões e possui detalhes que impressionam.

Em publicações feitas no Instagram, a corretora Ludmila Balduíno (@ludmilabalduino) explica que a edificação fica localizada no Aldeia do Vale, condomínio horizontal nobre que se encontra às margens das BRs 060 e 153.

No post, ela também revela que o imóvel como um todo conta com um espaço de 1.150 m², possuindo também uma extensa área verde nos arredores.

Ao entrar na mansão, é possível ver as amplas dimensões internas, com direito a área gourmet, uma ampla piscina e uma sacada com vista para o horizonte que impressiona.

Dentre todas as especificações, o triplex também conta com seis suítes plenas, suíte master com aproximadamente 150 m², escritório, garagem interna, além de uma área de lazer.

Nesta última parte, pode-se destacar que o imóvel conta com piscina aquecida com telão integrado, sauna e academia privativa, espaço gourmet, além da integração com área verde.

Contudo, Ludmila ressalta que o triplex ainda está em construção, faltando detalhes para que seja concluído.

Apesar disso, as publicações tem chamado a atenção nas redes sociais, contando com vídeos com mais de 270 mil visualizações.

PURO LUXO 🏡 Mansão à venda por R$ 24 milhões em Goiânia impressiona com detalhes de tirar o fôlego

