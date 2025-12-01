‘Sempre espero a reação’: 13º andar vira motivo de recusa em visitas em Goiânia, relata corretora

Segundo ela, situação ocorre em todas as vezes que apresenta propriedade aos possíveis compradores

Gabriella Pinheiro - 01 de dezembro de 2025

Imagem mostra corretora de imóveis de luxo, Ludmila Balduino. (Foto: Reprodução/ TikTok)

Uma situação exposta pela corretora de imóveis de luxo, Ludmila Balduino, deu o que falar nas redes sociais pelo motivo de recusa de compradores em Goiânia: o número do andar.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ela afirma que todas as vezes que vai atender um cliente, e revela que o prédio fica no andar 13 – em referência ao número do Partido dos Trabalhadores (PT) – já aguarda um comentário.

“Todas as vezes, sem exceção, que eu vou atender e o andar do apartamento é o 13. Eu já aperto e fico esperando a reação do cliente”, diz.

Sem citar partidos ou nomes, ela ressalta que não está tomando nenhum posicionamento e que apenas expôs uma ocorrência frenquente na profissão.

“Vocês sabem que eu não falo de política aqui, mas estou contato uma situação para vocês. Se tem alguém do outro lado, eu não conheci ainda. Porque todos são contra”, diz.

Veja o vídeo:

