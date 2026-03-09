Homem filmado atirando contra policial civil em Silvânia é absolvido pelo Tribunal do Júri

Caso aconteceu em 2024 e foi registrado por câmeras de segurança de um posto de combustíveis do município

Ícaro Gonçalves - 09 de março de 2026

Caso aconteceu em 2024 e foi registrado por câmeras de segurança de um posto de combustíveis do município (Imagem: Captura de tela/Câmera de segurança)

O homem que foi filmado atirando contra um policial civil de Goiás durante abordagem em 2024 foi julgado e absolvido pelo tribunal do júri em julgamento ocorrido na Vara Judicial de Silvânia, na última sexta-feira (06).

O caso ocorreu em 15 de outubro daquele ano. Como noticiado à época pelo Portal 6, Wictor Hugo de Souza foi abordado pelo policial civil Thiago Prado, de 28 anos, em um posto de combustíveis da cidade.

Thiago iria cumprir um mandado de prisão contra Wictor Hugo, que era procurado pelo crime de ameaça. No entanto, Wictor reagiu à abordagem e, logo em seguida, disparou diversas vezes contra o policial. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do posto.

Wictor se tornou réu pelo crimes de tentativa de homicídio, resistência à prisão e porte ilegal de arma de fogo. A defesa dele alegou a tese de legítima defesa, pedindo a absolvição dos crimes.

Mesmo com as cenas gravadas mostrando os disparos, o júri considerou o acusado inocente do crime de tentativa de homicídio, condenando-o apenas pela resistência à prisão e porte ilegal de arma de fogo.

Na etapa de dosimetria, o juiz definiu Eduardo Pio Mascarenhas pena de dois anos e nove meses de reclusão, além de cinco meses e 15 dias de detenção.

A decisão do juízo ainda suspendeu a prisão preventiva de Wictor. Pelas condenações, ele pode recorrer em liberdade.

O Ministério Público de Goiás (MPGO) ainda avalia se irá recorrer da decisão.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Wyctor Hugo questionando sobre o resultado do julgamento. O espaço para manifestação permanece em aberto.

RESPONDERÁ EM LIBERDADE ⚖️ Homem filmado atirando contra policial civil em Silvânia é absolvido pelo Tribunal do Júri Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/1TUbWTO4Va — Portal 6 (@portal6noticias) March 9, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!