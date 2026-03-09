Trabalhador morre após sofrer descarga elétrica em poste na zona rural de Cristalina

Jovem realizava manutenção em estrutura elétrica quando ocorreu o acidente

(Foto: Reprodução)

Um trabalhador morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava um serviço em rede de alta tensão, na tarde desta segunda-feira (09), na zona rural de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal.

A vítima foi identificada como Renato Targino Correia, de 24 anos.

O caso aconteceu por volta das 17h, quando ele estava em uma escada apoiada em um poste que sustenta cabos de energia elétrica.

Durante o serviço, ele teria recebido uma descarga elétrica e caído da escada logo em seguida.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se deslocaram até o local, mas ao chegarem constataram que o trabalhador já estava sem vida.

A área foi isolada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que preservaram o local até a chegada da perícia.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

