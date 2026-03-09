Trabalhador morre após sofrer descarga elétrica em poste na zona rural de Cristalina
Jovem realizava manutenção em estrutura elétrica quando ocorreu o acidente
Um trabalhador morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava um serviço em rede de alta tensão, na tarde desta segunda-feira (09), na zona rural de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal.
A vítima foi identificada como Renato Targino Correia, de 24 anos.
O caso aconteceu por volta das 17h, quando ele estava em uma escada apoiada em um poste que sustenta cabos de energia elétrica.
Durante o serviço, ele teria recebido uma descarga elétrica e caído da escada logo em seguida.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se deslocaram até o local, mas ao chegarem constataram que o trabalhador já estava sem vida.
A área foi isolada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que preservaram o local até a chegada da perícia.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
