Apostadores de Goiás e do DF levam bolada após acertarem números da Quina

Próximo concurso será sorteado nesta terça-feira (10), e tem um prêmio estimado no valor de R$ 18 milhões

Augusto Araújo - 10 de março de 2026

Imagem ilustrativa de cartela da Quina (Foto: Agência Brasil)

Oito apostadores de Goiás e do Distrito Federal levaram uma bolada na Quina de número 6971, cujo sorteio foi realizado nesta segunda-feira (24).

Isso porque eles acertaram quatro das cinco dezenas sorteadas, recebendo um prêmio reduzido por terem feito a “quadra”.

Em Goiás, um dos ganhadores é de Goiânia, que registrou uma aposta simples e recebeu o valor de R$10.133,18. A cartela foi preenchida na Loteria da Praça, localizada no Jardim Europa.

Já outras duas apostas vencedoras são do Entorno do Distrito Federal. Uma é de Luziânia, enquanto a outra é de Valparaíso de Goiás e tiveram a mesma premiação.

Por fim, o último apostador goiano é de Jataí e também fez uma aposta simples, sendo registrada presencialmente na Agência Lotérica Rio Claro. Esta também recebeu prêmio de R$10.133,18.

Já as apostas do Distrito Federal (DF) conseguiram quatro premiações. Três delas foram feitas na modalidade simples e receberam valor semelhante às apostas de Goiás.

Contudo, uma quarta aposta recebeu R$30.399,54. Isso porque, embora foi registrada no formato simples, o apostador apostou sete dezenas, acima do número mínimo de cinco.

Com isso, ele pagou mais caro pela cartela e recebeu um prêmio maior.

Somando todas as apostas acima, o valor alcança a casa dos R$ 101.331,80 em premiações.

Apesar disso, nenhum sortudo conseguiu acertar todas as dezenas e levar o prêmio máximo, que estava avaliado na casa dos R$ 16.5 milhões.

Na ocasião, foram sorteadas as dezenas: 27 – 56 – 64 – 65 – 73.

A próxima Quina será sorteada nesta terça-feira (10), e tem um prêmio estimado em R$ 18 milhões.

O sorteio é transmitido pelo canal da Caixa Econômica Federal.

