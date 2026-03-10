Dentistas explicam por que os dentes voltam a entortar após o uso de aparelho ortodôntico

Muitas pessoas se surpreendem ao perceber que algo mudou anos após tratamento concluído

Magno Oliver - 10 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Ligado no Dentista)

O uso de aparelho ortodôntico é um dos tratamentos mais comuns para corrigir o alinhamento dos dentes e melhorar a mordida.

No entanto, muitos pacientes relatam que, após algum tempo da retirada do aparelho, percebem que alguns dentes parecem voltar à posição anterior.

Os dentistas explicam que esse fenômeno é relativamente comum e possui explicações biológicas e comportamentais.

De acordo com as orientações técnicas do Conselho Federal de Odontologia (CFO), os dentes possuem uma tendência natural de movimentação ao longo da vida.

Durante o tratamento ortodôntico, o aparelho aplica forças contínuas que deslocam os dentes lentamente dentro do osso. Esse processo envolve remodelação óssea e adaptação dos tecidos ao redor da raiz dentária.

Após a retirada do aparelho, começa uma fase considerada fundamental pelos dentistas: o período de contenção.

Nessa etapa, o paciente precisa usar dispositivos chamados contenções, que mantêm os dentes na nova posição enquanto os tecidos se estabilizam.

Caso esse acompanhamento seja negligenciado ou interrompido precocemente, existe maior risco de ocorrer a chamada recidiva ortodôntica, quando os dentes começam a se mover novamente.

Fatores naturais podem influenciar essa mudança ao longo dos anos, como envelhecimento, pressão da língua, hábitos de mastigação e até perda de dentes.

Por isso, dentistas recomendam acompanhamento periódico mesmo após o fim do tratamento ortodôntico.

O monitoramento ajuda a preservar o alinhamento conquistado e evita que o paciente precise reiniciar o processo corretivo no futuro.

