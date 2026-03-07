Médico galã de Trindade viraliza ao mostrar atendimento personalizado e exibir bíceps para paciente

Postura do profissional dividiu internautas, com alguns aprovando a descontração e outros condenando a atitude

Davi Galvão - 07 de março de 2026

Médico viralizou nas redes sociais. (Foto: TikTok/@henrique.b.b.oliv)

Quem é da área da saúde, sabe que não basta atender o paciente. Tão importante quanto é também entender a pessoa sentada à sua frente, oferecendo acolhimento e um trabalho humanizado.

Foi justamente assim que Henrique Oliveira, médico em Trindade, região Metropolitana de Goiânia, viralizou nas redes sociais, mostrando como foi a experiência ao tratar um ombro luxado.

Na publicação, que já conta com mais de 300 mil visualizações, diversos internautas chamaram a atenção para a beleza do profissional.

Logo ao começar a consulta, o médico já quebra o gelo e, de forma descontraída, já mostrou o próprio bíceps como uma forma de brincadeira.

Em determinado, o homem com o ombro machucado chega a chamar o profissional de “pai”, ao que ele responde também em tom leve que “não é pai de menino grande”.

Após encaminhar o suspeito ao raio-x, ele ainda retorna para dar o feedback do atendimento, confessando ter ficado com receio de sentir dor no procedimento, mas agradecendo o carinho e cuidado prestados.

Ao final e como o último ato jocoso, Henrique disse que da próxima vez que o ombro saísse do lugar, era só o rapaz voltar para que ele o “botasse no jeito”, já engatando o tradicional “lá ele” ao perceber como a proposta soou.

Nos comentários, os internautas não se contiveram e elogiaram a atitude do profissional, além da aparência física dele, que também foi muito comentada.

“Do nada me sinto tão doentinha, to passando mal onde fica essa UPA?, brincou um usuário do X.

Outros, porém, criticaram o ato de gravar uma consulta e ainda exibir o corpo em horário de expediente.

“Embora gostos0, médico biscoiteiro se filmando em atendimento é um pouco broxante”, opinou um deles.

