Não é decoração, nem defeito: para que servem os pontos pretos nas bordas do para-brisa dos carros

Quase invisíveis para a maioria dos motoristas, os pontinhos nas bordas do para-brisa têm papel essencial na segurança e durabilidade do carro

Gustavo de Souza - 10 de março de 2026

(Imagem: Captura de Tela/YouTube/Instante Volante com Rafa Filgueiras)

Quem observa o para-brisa de um carro com atenção já deve ter percebido uma faixa preta nas bordas do vidro, acompanhada por pequenos pontos escuros. Apesar de muita gente imaginar que seja apenas um detalhe estético ou um acabamento de fábrica, esse elemento tem funções importantes para a segurança e durabilidade do veículo.

Esses pontos fazem parte do chamado fritado cerâmico, uma camada aplicada durante a fabricação do vidro automotivo.

O que são os pontinhos do para-brisa

Nos carros modernos, o para-brisa é feito de vidro laminado, composto por camadas que aumentam a resistência e reduzem o risco de estilhaçamento em acidentes. A faixa preta e os pontos fazem parte desse sistema.

Eles são aplicados nas extremidades do vidro para reforçar áreas estratégicas e garantir o funcionamento adequado do para-brisa após a instalação no veículo.O processo utiliza tinta cerâmica preta que é “queimada” no vidro, ficando permanentemente aderida ao material.

A principal função: ajudar na fixação do vidro

Uma das funções mais importantes dessa faixa é melhorar a aderência do adesivo que fixa o para-brisa à carroceria. Esse adesivo precisa se manter resistente ao longo do tempo, já que o vidro também contribui para a rigidez estrutural do carro.

Além disso, a faixa escura bloqueia a luz solar, protegendo o material de colagem contra os raios ultravioleta, que poderiam acelerar o desgaste do adesivo.

Controle de calor e redução de reflexos

Os pontinhos pretos também ajudam a distribuir melhor o calor entre a borda escura e a área transparente do vidro. Essa transição gradual evita tensões térmicas que poderiam danificar o para-brisa.

Em alguns modelos, o detalhe ainda ajuda a reduzir reflexos nas extremidades do vidro, melhorando a visibilidade do motorista.

Ou seja, longe de serem apenas um detalhe visual, os pontinhos fazem parte de um projeto pensado para aumentar a resistência, a durabilidade e a segurança dos veículos.

