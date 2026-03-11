Cidade do Brasil passa a integrar grupo seleto com maior qualidade de vida do mundo

Município do interior de São Paulo entra para grupo restrito de cidades com alto padrão de gestão urbana e sustentabilidade

Gabriel Dias - 11 de março de 2026

(Foto: Cláudio Vieira/ PMSJC)

Quando o assunto é qualidade de vida e gestão urbana eficiente, países europeus costumam dominar as referências globais.

No entanto, uma cidade brasileira passou a integrar esse cenário internacional após alcançar um reconhecimento inédito na área de sustentabilidade e planejamento urbano.

Localizada no interior de São Paulo, São José dos Campos tornou-se a primeira cidade do mundo a conquistar o nível platina da certificação ABNT NBR ISO 37125.

O selo internacional avalia cidades que apresentam alto desempenho em indicadores relacionados à gestão pública, qualidade de vida e sustentabilidade.

O anúncio foi feito em novembro de 2025, durante cerimônia realizada no Paço Municipal. A certificação colocou o município entre um grupo restrito de cidades que adotam práticas avançadas de planejamento urbano e gestão inteligente.

A avaliação considera 133 indicadores divididos em três grandes pilares: ambiente, sociedade e governança. Esses critérios seguem princípios semelhantes aos utilizados nos parâmetros globais de sustentabilidade conhecidos como ESG.

No eixo ambiental, são analisados fatores como emissões de gases de efeito estufa, preservação de áreas verdes, políticas de gestão de resíduos e incentivo ao uso de energias limpas.

Já no campo social, a certificação observa o acesso da população a serviços essenciais, incluindo saúde, educação, segurança e inclusão social.

A governança também é um ponto central na análise. Nesse aspecto, entram indicadores ligados à transparência administrativa, eficiência na gestão pública e utilização estratégica de dados para aprimorar políticas urbanas e serviços oferecidos à população.

O processo de auditoria foi conduzido pelo Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, em parceria com a administração municipal, seguindo os padrões estabelecidos pela Organização Internacional de Normalização, responsável pelos sistemas ISO em escala global.

