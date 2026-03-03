Cidade a 90 km de São Paulo une qualidade de vida, polo industrial forte e salários acima da média

Município da Região Metropolitana de Campinas alia tradição agrícola, IDH elevado e parque industrial forte, atraindo moradores e investidores

Gabriel Dias - 03 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Brasil Visto Por Drone)

A apenas 90 quilômetros da capital paulista, existe uma cidade que se consolidou como um dos municípios mais desenvolvidos do interior de São Paulo.

Na Região Metropolitana de Campinas, Valinhos equilibra tradição agrícola e força industrial, formando uma economia diversificada, com investimentos em setores clássicos e um ambiente atrativo para quem busca qualidade de vida.

Reconhecida nacionalmente como a Capital do Figo Roxo, Valinhos carrega uma herança que remonta ao fim do século XIX, quando o cultivo da fruta foi introduzido na região.

O solo fértil e o clima do Planalto Paulista favoreceram a expansão da produção, que até hoje é símbolo local e movimenta o agronegócio e o turismo, especialmente durante a tradicional Festa do Figo e Expogoiaba.

Com cerca de 126 mil habitantes, o município apresenta Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,819, considerado muito alto, segundo o IBGE.

O dado reflete investimentos em educação, saúde e infraestrutura, além de um mercado de trabalho que vai da agricultura à tecnologia, passando por indústrias de grande porte.

O estilo de vida é outro atrativo. Condomínios residenciais, ruas arborizadas e oferta ampla de serviços garantem rotina mais tranquila, sem abrir mão da proximidade com grandes centros.

O acesso facilitado pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes permite deslocamento rápido para Campinas e São Paulo.

Na área de lazer, Valinhos oferece parques, centros culturais, museus e roteiros gastronômicos ligados à produção rural e às vinícolas artesanais.

O clima tropical de altitude, com temperaturas médias que variam de 17°C no inverno a 25°C no verão, contribui para atividades ao ar livre durante boa parte do ano.

Além de ser um polo industrial e agrário, Valinhos também se destaca por sua rica cultura e atrações turísticas, sendo um destino bem diverso e caloroso.



