O truque econômico para manter o banheiro sempre cheiroso e limpinho

Uma solução simples com itens que você já tem em casa pode ajudar a manter o ambiente perfumado por muito mais tempo

Daniella Bruno - 11 de março de 2026

(Ilustração: Reprodução/ Youtube/ Canal Flávia Ferrari)

Limpar a casa pode ser tanto uma terapia para uns como também um trabalho árduo para outros. Algumas pessoas encontram na limpeza um momento de organização e relaxamento.

Já outras encaram essa tarefa como algo cansativo dentro de uma rotina cheia de compromissos.

Além disso, limpar a casa pode até ser satisfatório em alguns casos. No entanto, muitas vezes não adianta nada limpar e limpar e limpar se a casa não permanecer cheirosa por mais de um dia.

Esse é um problema comum, principalmente em ambientes como o banheiro, que exigem manutenção constante.

Em uma casa cheia ou até em residências com pessoas que possuem rotinas extensas e corridas, manter a manutenção de limpeza da casa com frequência pode se tornar um verdadeiro desafio.

Como consequência, o cheiro agradável que aparece logo após a limpeza costuma desaparecer rapidamente.Mas, por sorte, existe uma solução prática e barata que pode ajudar nesse processo.

Misturinha simples pode ajudar a perfumar o ambiente

Em vez de depender apenas de sprays aerossóis de ambiente — que muitas vezes não fixam o cheiro por muito tempo e ainda costumam ser caros —, algumas pessoas recorrem a alternativas caseiras para prolongar a sensação de limpeza.

Nesse contexto, uma misturinha simples vem ganhando espaço entre quem busca praticidade. A ideia é usar ingredientes básicos que muitas pessoas já têm em casa.

O truque consiste em pegar bolinhas de algodão e mergulhá-las em amaciante misturado com um pouco de água. Em seguida, basta guardar o algodão em um pequeno pote ou recipiente aberto.

Depois disso, é só posicionar o recipiente em lugares estratégicos do banheiro para que o cheiro se espalhe de forma gradual pelo ambiente.

Onde colocar para espalhar melhor o cheiro

Para que o truque funcione melhor, vale posicionar o pote em locais onde o ar circula com mais facilidade. Assim, o perfume do amaciante se espalha pelo ambiente de maneira mais eficiente.

Alguns pontos estratégicos incluem prateleiras, cantos do banheiro, próximo ao vaso sanitário ou até atrás da porta. Dessa forma, o cheiro se difunde aos poucos e ajuda a manter o ambiente com sensação de limpeza por mais tempo.

Outro ponto importante é trocar ou renovar o algodão sempre que o cheiro começar a diminuir. Dessa maneira, o aroma continua presente no ambiente sem exigir grandes esforços na rotina de limpeza.

No fim das contas, pequenas soluções como essa podem fazer diferença no dia a dia. Com um truque simples, barato e rápido de preparar, fica mais fácil manter o banheiro cheiroso e agradável mesmo em meio à correria da rotina.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!