Truque para eliminar o cheiro de xixi que sai do banheiro com produtos simples do dia a dia
Mau cheiro persistente quase sempre vem de pontos escondidos e pode ser eliminado com uma limpeza estratégica
Tem cheiro que insiste em escapar do banheiro mesmo depois da limpeza. O vaso parece limpo, o piso está passado, mas o odor de xixi volta principalmente em dias quentes ou quando o ambiente fica fechado.
Isso acontece porque o problema raramente está “no ar”: ele costuma vir de resíduos acumulados sob a borda do vaso, na base, no rejunte ou até no ralo.
Como a urina deixa compostos que intensificam o odor com o tempo, apenas jogar desinfetante não resolve.
É preciso neutralizar e remover o que está impregnado.
O truque: limpeza em duas etapas
A estratégia é simples: neutralizar primeiro, desodorizar depois.
Você vai precisar:
- Vinagre de álcool
- Bicarbonato de sódio
- Detergente neutro
- Água oxigenada (para casos mais fortes)
Use luvas e mantenha o ambiente ventilado. Não misture água oxigenada com outros produtos.
Passo a passo
1. Limpeza inicial
Passe água morna com detergente na base do vaso, rejuntes e piso ao redor. Esses pontos acumulam respingos invisíveis.
2. Vinagre para neutralizar
Aplique vinagre dentro do vaso (principalmente sob a borda), na base e no piso próximo. Deixe agir por 10 a 15 minutos.
3. Bicarbonato para reforçar
Polvilhe bicarbonato nos pontos com odor mais forte, deixe agir alguns minutos e esfregue antes de enxaguar.
4. Casos mais intensos
Se o cheiro estiver impregnado, aplique água oxigenada separadamente na base e nos rejuntes, deixe agir e enxágue.
O detalhe que faz diferença é secar bem depois da limpeza, pois a umidade favorece o retorno do cheiro.
Para manter sem esforço
- Passe vinagre sob a borda do vaso duas vezes por semana
- Limpe a base do vaso com detergente regularmente
- Verifique o ralo e os rejuntes com frequência
Quando o cheiro de xixi sai do banheiro, o problema quase sempre está em resíduos escondidos. Com vinagre, bicarbonato e uma limpeza direcionada nos pontos certos, é possível neutralizar o odor de verdade sem depender apenas de perfume forte para mascarar o problema.
