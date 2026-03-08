Truque para eliminar o cheiro de xixi que sai do banheiro com produtos simples do dia a dia

Mau cheiro persistente quase sempre vem de pontos escondidos e pode ser eliminado com uma limpeza estratégica

Layne Brito - 08 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Unsplash)

Tem cheiro que insiste em escapar do banheiro mesmo depois da limpeza. O vaso parece limpo, o piso está passado, mas o odor de xixi volta principalmente em dias quentes ou quando o ambiente fica fechado.

Isso acontece porque o problema raramente está “no ar”: ele costuma vir de resíduos acumulados sob a borda do vaso, na base, no rejunte ou até no ralo.

Como a urina deixa compostos que intensificam o odor com o tempo, apenas jogar desinfetante não resolve.

É preciso neutralizar e remover o que está impregnado.

O truque: limpeza em duas etapas

A estratégia é simples: neutralizar primeiro, desodorizar depois.

Você vai precisar:

Vinagre de álcool

Bicarbonato de sódio

Detergente neutro

Água oxigenada (para casos mais fortes)

Use luvas e mantenha o ambiente ventilado. Não misture água oxigenada com outros produtos.

Passo a passo

1. Limpeza inicial

Passe água morna com detergente na base do vaso, rejuntes e piso ao redor. Esses pontos acumulam respingos invisíveis.

2. Vinagre para neutralizar

Aplique vinagre dentro do vaso (principalmente sob a borda), na base e no piso próximo. Deixe agir por 10 a 15 minutos.

3. Bicarbonato para reforçar

Polvilhe bicarbonato nos pontos com odor mais forte, deixe agir alguns minutos e esfregue antes de enxaguar.

4. Casos mais intensos

Se o cheiro estiver impregnado, aplique água oxigenada separadamente na base e nos rejuntes, deixe agir e enxágue.

O detalhe que faz diferença é secar bem depois da limpeza, pois a umidade favorece o retorno do cheiro.

Para manter sem esforço

Passe vinagre sob a borda do vaso duas vezes por semana

Limpe a base do vaso com detergente regularmente

Verifique o ralo e os rejuntes com frequência

Quando o cheiro de xixi sai do banheiro, o problema quase sempre está em resíduos escondidos. Com vinagre, bicarbonato e uma limpeza direcionada nos pontos certos, é possível neutralizar o odor de verdade sem depender apenas de perfume forte para mascarar o problema.

