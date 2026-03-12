A cidade mais populosa do planeta Terra que está afundando lentamente antes do ano de 2050

Mudanças no solo e no mar transformam lentamente o destino de milhões de moradores

Magno Oliver - 12 de março de 2026

A rápida expansão urbana e as mudanças ambientais colocaram a capital da Indonésia no centro de um debate global sobre o futuro das grandes cidades costeiras.

Com uma região metropolitana que ultrapassa 40 milhões de habitantes, Jacarta enfrenta um fenômeno preocupante: o solo da cidade está afundando gradualmente enquanto o nível do mar continua a subir.

Se o processo mantiver o ritmo atual, partes significativas da capital podem enfrentar riscos severos antes de 2050.

Estudos geodésicos mostram que áreas do norte da cidade registram subsidência, o afundamento do terreno, que pode variar entre cerca de 20 e 28 centímetros por ano em alguns pontos.

A principal causa está ligada à retirada intensa de água subterrânea. Como o abastecimento público ainda não atende plenamente a população e as atividades econômicas, milhões de moradores e empresas recorrem a poços artesianos.

Essa extração constante enfraquece as camadas de solo que sustentam a cidade, provocando um processo gradual de compressão do terreno.

Além desse fator humano, há também pressões ambientais mais amplas. O aumento global do nível do mar agrava a situação de cidades construídas próximas à costa.

Em várias regiões de Jacarta, bairros inteiros já enfrentam inundações recorrentes, e algumas áreas do norte estão atualmente situadas abaixo do nível do mar.

A combinação entre solo instável, urbanização intensa e avanço das águas cria um cenário considerado um dos mais desafiadores do mundo em termos de planejamento urbano.

Diante desse quadro, o governo indonésio lançou projetos de grande escala para tentar conter os impactos. Entre as iniciativas está a construção de um extenso sistema de proteção costeira conhecido como “Grande Muro Marinho”, além da modernização de canais de drenagem e sistemas de controle de enchentes.

Paralelamente, autoridades também discutem a redistribuição de parte das funções administrativas do país para outras regiões, em uma tentativa de reduzir a pressão sobre a capital enquanto soluções estruturais são implementadas.

