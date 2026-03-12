Travesseiro amarelado mesmo com a fronha limpa: por que isso acontece e como evitar

Aquela mancha discreta no travesseiro pode esconder um processo silencioso que acontece todas as noites

Gustavo de Souza - 12 de março de 2026

(Imagem: Captura de Tela/YouTube – Adeline Pefer)

Trocar a fronha e, ainda assim, encontrar o travesseiro amarelado é uma situação comum em muitas casas. À primeira vista, a mancha pode parecer sinal de sujeira acumulada, mas a explicação geralmente está ligada ao uso cotidiano e à forma como o corpo interage com os tecidos durante o sono.

A fronha ajuda a proteger, mas não bloqueia completamente a passagem de umidade e resíduos naturais da pele. Com o tempo, pequenas quantidades de suor, oleosidade e partículas microscópicas acabam atravessando o tecido e ficando retidas nas fibras do travesseiro.

Por que o travesseiro fica amarelado

Segundo o MedlinePlus, serviço da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, o suor é um mecanismo natural de regulação da temperatura corporal. Isso significa que ele pode ocorrer mesmo em noites frias, muitas vezes de forma leve e imperceptível.

Quando essa umidade se repete ao longo das noites, o tecido passa por ciclos de absorção e secagem. Nesse processo, resíduos corporais podem oxidar e deixar manchas amareladas, especialmente em tecidos claros.

Oleosidade e produtos também influenciam

Além do suor, a oleosidade da pele e do couro cabeludo contribui para esse processo. O Instituto Nacional de Artrite e Doenças Musculoesqueléticas e de Pele (NIAMS), ligado ao NIH, explica que o sebo natural da pele pode se misturar a cremes, hidratantes e produtos capilares usados antes de dormir.

Ao longo do tempo, essa combinação pode se fixar nas fibras do travesseiro, alterando a cor e o aspecto do tecido.

Como evitar o problema

Especialistas recomendam alguns cuidados simples para reduzir o amarelamento. Entre eles estão usar protetor de travesseiro, arejar o quarto com frequência e evitar dormir com cabelo molhado ou excesso de produtos no rosto e nos fios.

Também é importante lavar a roupa de cama regularmente e observar sinais como cheiro persistente, textura pesada ou deformação do travesseiro. Em alguns casos, o amarelado pode indicar que a peça já atingiu o fim da vida útil.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!