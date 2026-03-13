De barraca a parede descascada: os piores lugares para se hospedar em Goiânia durante o MotoGP

Aqueles que deixaram para buscar hospedagem na última hora encontram ou preços absurdos, ou opções um tanto insalubres

Ícaro Gonçalves - 13 de março de 2026

Opções de imóveis estão disponíveis na plataforma de hospedagem (Imagens: Captura de tela/AirBnB)

Conseguir um quarto de hotel ou um bom apartamento AirBnB em Goiânia para os dias do MotoGP já está praticamente impossível, pelo menos não com preços atrativos. O evento ocorrerá entre os dias 20 e 22 de março, e promete atrair até 200 mil turistas para a capital.

Aqueles que se arriscam a garimpar na plataforma de hospedagem encontram ou preços absurdos, que chegam a R$ 6 mil para duas diárias, ou opções um tanto insalubres, como barracas e quartos apertados com pintura inacabada.

Uma das opções encontradas pelo Portal 6 oferece apenas o espaço coberto por uma tenda, em imóvel no setor Rodoviário. É isso mesmo, não há quarto, nem cama, apenas o espaço coberto onde você pode colocar uma barraca para dormir.

O espaço total tem 10 x 7 metros, com dois banheiros disponíveis para uso. O lado positivo é que ali também funciona uma distribuidora de bebidas, com geladeiras lotadas. O preço: R$ 581 pelas duas diárias.

Outra unidade encontrada abaixo de R$ 600 fica em Aparecida de Goiânia, no Parque Primavera, com saída facilitada para a BR-153. No local, há um quarto privativo dentro de um celeiro onde o hóspede pode repousar durante os dias da competição.

Pelas imagens anunciadas, é possível ver um o amplo espaço de terra, sem atrativos, alguns cães de vigia e ainda um Opala modelo 1976 à espera de pintura. Não há imagens do interior do quarto. O valor da hospedagem fica por R$ 563.

Também no setor Rodoviário, em Goiânia, outra opção anunciada oferece uma barraca de camping tamanho casal para os turistas. Os interessados podem armar a barraca no corredor lateral da casa ou no estacionamento coberto.

“Casa familiar com espaço extra no quintal: todo cimentado com área de serviço, banheiro, churrasqueira e garagem privativa. Fornecemos roupas de cama”, diz o anúncio. As diárias entre 20 e 22 de março saem por R$ 490.

Por fim, uma outra residência em Aparecida de Goiânia oferece um quarto com duas camas e um banheiro para quem se hospedar. Nas fotos, é possível ver o ambiente ainda em reforma, algumas paredes só no reboco, uma janela com cortina da Branca de Neve. O preço: R$ 465.

Para quem vem de outro estado ou outro país e deixou para reservar na última hora, fica a pergunta: vai encarar?

MotoGP em Goiânia

A etapa ocorrerá no Autódromo Internacional Ayrton Senna. A expectativa é que todo o fluxo de turistas movimente até R$ 870 milhões na economia goiana.

Como noticiado pelo Portal 6, a Prefeitura da Goiânia preparou uma série de eventos e ações temáticas que estão sendo promovidas na capital no mês de março em celebração à competição.

A iniciativa inclui telões para a exibição ao vivo instalados nos parques Areião, Cascavel, Leolídio di Ramos Caiado, Bernardo Élis e Nova Esperança, além de apresentações culturais, programação especial e decoração temática.

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