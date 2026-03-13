De barraca a parede descascada: os piores lugares para se hospedar em Goiânia durante o MotoGP
Aqueles que deixaram para buscar hospedagem na última hora encontram ou preços absurdos, ou opções um tanto insalubres
Conseguir um quarto de hotel ou um bom apartamento AirBnB em Goiânia para os dias do MotoGP já está praticamente impossível, pelo menos não com preços atrativos. O evento ocorrerá entre os dias 20 e 22 de março, e promete atrair até 200 mil turistas para a capital.
Aqueles que se arriscam a garimpar na plataforma de hospedagem encontram ou preços absurdos, que chegam a R$ 6 mil para duas diárias, ou opções um tanto insalubres, como barracas e quartos apertados com pintura inacabada.
Uma das opções encontradas pelo Portal 6 oferece apenas o espaço coberto por uma tenda, em imóvel no setor Rodoviário. É isso mesmo, não há quarto, nem cama, apenas o espaço coberto onde você pode colocar uma barraca para dormir.
O espaço total tem 10 x 7 metros, com dois banheiros disponíveis para uso. O lado positivo é que ali também funciona uma distribuidora de bebidas, com geladeiras lotadas. O preço: R$ 581 pelas duas diárias.
Outra unidade encontrada abaixo de R$ 600 fica em Aparecida de Goiânia, no Parque Primavera, com saída facilitada para a BR-153. No local, há um quarto privativo dentro de um celeiro onde o hóspede pode repousar durante os dias da competição.
Pelas imagens anunciadas, é possível ver um o amplo espaço de terra, sem atrativos, alguns cães de vigia e ainda um Opala modelo 1976 à espera de pintura. Não há imagens do interior do quarto. O valor da hospedagem fica por R$ 563.
Também no setor Rodoviário, em Goiânia, outra opção anunciada oferece uma barraca de camping tamanho casal para os turistas. Os interessados podem armar a barraca no corredor lateral da casa ou no estacionamento coberto.
“Casa familiar com espaço extra no quintal: todo cimentado com área de serviço, banheiro, churrasqueira e garagem privativa. Fornecemos roupas de cama”, diz o anúncio. As diárias entre 20 e 22 de março saem por R$ 490.
Por fim, uma outra residência em Aparecida de Goiânia oferece um quarto com duas camas e um banheiro para quem se hospedar. Nas fotos, é possível ver o ambiente ainda em reforma, algumas paredes só no reboco, uma janela com cortina da Branca de Neve. O preço: R$ 465.
Para quem vem de outro estado ou outro país e deixou para reservar na última hora, fica a pergunta: vai encarar?
MotoGP em Goiânia
A etapa ocorrerá no Autódromo Internacional Ayrton Senna. A expectativa é que todo o fluxo de turistas movimente até R$ 870 milhões na economia goiana.
Como noticiado pelo Portal 6, a Prefeitura da Goiânia preparou uma série de eventos e ações temáticas que estão sendo promovidas na capital no mês de março em celebração à competição.
A iniciativa inclui telões para a exibição ao vivo instalados nos parques Areião, Cascavel, Leolídio di Ramos Caiado, Bernardo Élis e Nova Esperança, além de apresentações culturais, programação especial e decoração temática.
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