Confira todos eventos e ações temáticas em Goiânia durante “esquenta” para o MotoGP 2026

Durante todo mês de março, a capital receberá diversos shows, gincanas e exposições que prometem agitar o público goianiense

Ícaro Gonçalves - 27 de fevereiro de 2026

MotoGP acontecerá em Goiânia no mês de março. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

A Prefeitura de Goiânia anunciou nessa sexta-feira (27) uma série de eventos e ações temáticas que serão promovidas na capital no mês de março.

A iniciativa faz parte do esquenta para o MotoGP, competição internacional de motovelocidade que passará por Goiás entre 20 e 22 do próximo mês.

Segundo o prefeito Sandro Mabel (UB), a programação já começa no domingo, dia 1º, na Praça Tamandaré, e segue até o último dia da competição.

“Teremos uma programação alternativa gratuita para democratizar o evento. Além disso, buscamos posicionar Goiânia como destino permanente para visitar, investir, empreender e viver”, afirmou.

Telões para a exibição ao vivo da competição serão instalados nos parques Areião, Cascavel, Leolídio di Ramos Caiado, Bernardo Élis e Nova Esperança. Nos locais também haverá apresentações culturais, programação especial e decoração temática.

Bares, restaurantes e pontos como a Alameda Ricardo Paranhos também vão ter atividades em parceria com a iniciativa privada.

No domingo (1º), a Praça Tamandaré receberá o 1º Motocão, evento que reunirá carros e motos em uma ação solidária de doação de ração e apoio a ONGs de proteção animal. A programação também terá show de rock, gincana, dog shows e exposição.

No dia 08, Dia Internacional das Mulheres, o Shopping Cerrado vai promover o MotoMulher, com encontro de motoclubes, homenagem à motociclista goiana Zezé da Cruz, apresentações de wheeling e show de rock.

No dia 13, o projeto Música no Bosque leva show de rock com artistas locais ao Bosque dos Buritis.

Já no dia 14, o esquenta será no Parque Leolídio di Ramos Caiado, com encontro de motociclistas e motoclubes, apresentações, show de wheeling e show de rock.

E no dia 15, a Alameda Ricardo Paranhos será o ponto de chegada da Volta Motociclística, com participações de pilotos e show musical.

A expectativa é que Goiânia receba entre 100 mil e 200 mil visitantes para a etapa brasileira do MotoGP, o que deve injetar cerca de R$ 868 milhões na economia goiana.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Goiânia!