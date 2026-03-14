Confira o resultado da Mega Sena 2984 deste sábado (14); prêmio é de R$ 75 milhões
Fatura prêmio na Mega Sena quem acertar 6, 5 ou 4 números
O resultado da Mega Sena 2984 tem o sorteio realizado neste sábado (14) a partir das 21h, pela Caixa Econômica Federal.
O sorteio pode ser acompanhado ao vivo na televisão pela RedeTV ou pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.
No entanto, você pode conferir o resultado do sorteio da Mega Sena 2984 neste mesmo link logo após divulgação dos números por parte do banco público.
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Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.
Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.
Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.
No início de cada ano ocorre a Mega da Virada, que recebe apostas um mês antes e costuma pagar valores milionários para os sortudos. O prêmio acumulado de hoje é de R$ 75 milhões.
Resultado da Mega Sena 2984
06 – 11 – 15 – 28 – 42 – 60
Já valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em agência da Caixa.
Desse modo, quando você joga na Mega-Sena, todos saem ganhando. Por exemplo, uma porcentagem dos valores arrecadados com as apostas acaba sendo repassada ao Governo Federal para que retornem à sociedade em forma de benefícios sociais.
Em conclusão, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ganhará com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.
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