Atenção, donas de casa: saiba por que não se deve usar detergente para lavar frigideira antiaderente

Hábito comum na pia pode acelerar o desgaste do revestimento e fazer a panela perder o “escorregadio” antes da hora, mesmo sem arranhões visíveis

Layne Brito - 03 de março de 2026

Tem coisa mais frustrante do que uma frigideira antiaderente que, de repente, começa a grudar tudo? Muita gente culpa o tempo de uso ou a qualidade do produto, mas o problema, muitas vezes, está no jeito de lavar.

Detergente, água quente e esponja de início parece algo inofensivo, mas pode virar um combo que encurta a vida útil do antiaderente e muda completamente a performance da panela no dia a dia.

O antiaderente é uma camada fina, pensada para criar uma superfície lisa e resistente, mas não “invencível”.

Com o uso contínuo, qualquer atrito excessivo e algumas substâncias de limpeza podem ir desgastando essa película aos poucos.

O ponto é que esse desgaste nem sempre aparece de forma dramática no início: às vezes, a frigideira parece normal, mas já começa a perder a capacidade de soltar alimentos com facilidade.

É aí que entra o detergente. Em muitos casos, ele contém agentes que quebram gordura com eficiência, o que é ótimo para pratos e talheres, mas pode ser agressivo para o revestimento quando usado repetidamente, principalmente se somar isso a água muito quente e esfregação frequente.

O resultado é uma frigideira que vai ficando “opaca”, menos lisa e mais propensa a grudar, exigindo cada vez mais óleo para entregar o mesmo efeito.

E não é só o detergente que pode prejudicar.

Existem hábitos que aceleram ainda mais o desgaste: usar esponja áspera, palha de aço ou o lado verde da esponja; colocar a frigideira quente direto na água fria (choque térmico); mexer comida com utensílios metálicos; aquecer a panela vazia; e empilhar sem proteção, fazendo uma peça raspar na outra dentro do armário.

Para limpar do jeito certo e prolongar a vida do antiaderente, a lógica é simples: menos agressão, mais cuidado.

Espere a frigideira amornar, lave com água morna e esponja macia. Se tiver resíduo grudado, uma saída eficiente é colocar um pouco de água na própria frigideira e aquecer em fogo baixo por alguns minutos para soltar, sem raspar com força.

Depois, seque na hora e, se quiser, finalize com uma película bem fina de óleo espalhada com papel toalha, só para ajudar a manter a superfície protegida.

Por fim, vale ficar de olho nos sinais de que já passou do ponto: descascamento, arranhões profundos, manchas escuras persistentes e fundo deformado.

Nesses casos, insistir no uso pode comprometer o preparo e até a segurança do utensílio. Com cuidados simples na lavagem e no manuseio, a frigideira antiaderente dura mais, gruda menos e evita aquela sensação de “comprei e estragou rápido”.

