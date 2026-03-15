Ao vivo: Goiás x Atlético-GO pela final do Goianão 2026

Assista ao vivo Goiás x Atlético-GO pela final do Goianão 2026

Gabriel Yuri Souto - 15 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Raphael Teixeira/ACG)

O Campeonato Goiano de 2026 chega ao momento decisivo neste domingo (15), quando Goiás e Atlético-GO se enfrentam às 16h, no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia.

A partida define o campeão estadual da temporada e terá casa cheia, já que todos os ingressos foram vendidos antecipadamente.

O Goiás entra em campo com vantagem após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, no estádio Antônio Accioly. Com isso, o Verdão pode empatar ou até perder por um gol de diferença para garantir o título.

Já o Atlético-GO precisa vencer por três ou mais gols para ser campeão no tempo normal. Caso devolva a diferença de dois gols, a decisão será levada para a disputa por pênaltis.

O time esmeraldino tenta encerrar um jejum de títulos estaduais que dura desde 2018. A vantagem foi construída com dois gols do centroavante Anselmo Ramon no jogo de ida.

Durante a semana, o Goiás também comemorou a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil após vencer o Fluminense-PI por 3 a 0. O técnico Daniel Paulista deve repetir a escalação utilizada na primeira partida da final.

A única dúvida na equipe é o volante Lucas Rodrigues, que não atua desde 25 de fevereiro por causa de uma entorse no tornozelo.

Do outro lado, o Atlético-GO aposta em uma reação histórica na Serrinha. O clube relembra que já conquistou o Goianão duas vezes entre 2022 e 2023 decidindo na casa do rival e também eliminou o Goiás na Copa do Brasil nesse mesmo estádio.

O Dragão também avançou na Copa do Brasil durante a semana ao vencer o Porto Velho por 1 a 0. O gol foi marcado por Marrony, que não está inscrito no Campeonato Goiano e não pode atuar na decisão.

Além dele, Ewerthon e Cristiano também não podem jogar a final pelo mesmo motivo. Em compensação, Kevin Ramírez retorna de suspensão e volta a ficar disponível.

O Atlético-GO ainda terá mudança no comando técnico. Após a derrota no primeiro jogo da decisão, o clube demitiu Rafael Lacerda e anunciou o retorno de Eduardo Souza, de 45 anos.

Ele terá como auxiliar o ex-goleiro Renan Brito. Eduardo Souza fez a estreia na vitória por 1 a 0 sobre o Porto Velho, pela Copa do Brasil.

A partida terá transmissão na TV aberta pela RecordTV, TV Brasil Central (TBC) e também pelo canal oficial da emissora no YouTube, além do Canal GOAT.

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