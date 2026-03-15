Carro com 3 passageiros colide contra poste ao tentar desviar de moto na contramão, em Anápolis

Imagens registradas no local mostram frente do veículo totalmente destruída após o impacto

Ícaro Gonçalves -
colisão de carro contra poste
Acidente aconteceu rua Gonçalves Ledo, no Residencial Delfonso Limiro (Foto: Elvis Godoi/Portal 6)

Um carro colidiu de frente com um poste na tarde deste domingo (15), no Residencial Delfonso Limiro, em Anápolis. O acidente ocorreu na baixada da Rua Gonçalves Ledo.

Segundo apurado pelo Portal 6, o condutor do veículo precisou desviar de uma motocicleta que subia a rua na contramão, quando perdeu o controle da direção e colidiu contra o poste.

Três pessoas estavam no interior do carro no momento do acidente. Não informações sobre o estado de saúde das vítimas.

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Pelas imagens registradas no local, é possível ver a frente do veículo destruída. O poste de iluminação pública também foi totalmente danificado.

 

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Ícaro Gonçalves

Jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

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