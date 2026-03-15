O bolo de chocolate que não vai ovo e é um dos mais fáceis de fazer

Receita simples leva poucos ingredientes, não usa ovos e pode ser preparada no liquidificador ou na batedeira em poucos minutos

Gabriel Yuri Souto - 15 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram/@laisrauli)

Quem costuma dizer que não consegue acertar um bolo caseiro pode encontrar uma solução em uma receita simples que tem circulado nas redes sociais. O preparo chama atenção por dois motivos: ele não leva ovos e utiliza poucos ingredientes comuns da cozinha.

A dica foi compartilhada pela criadora de conteúdo Lais Rauli, no perfil @laisrauli, que apresentou o passo a passo de um bolo de chocolate fácil que pode ser feito no liquidificador ou na batedeira.

Segundo ela, a proposta da receita é justamente ajudar quem tem dificuldade na cozinha. Além disso, o preparo é rápido e não exige técnicas complicadas.

Ingredientes do bolo de chocolate

Para preparar o bolo, são necessários ingredientes simples:

2 xícaras de farinha de trigo

1 xícara e meia de açúcar

1 xícara de cacau em pó

4 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara e meia de leite

1 colher (sopa) de fermento em pó

De acordo com Lais Rauli, a combinação desses ingredientes resulta em uma massa equilibrada e fácil de trabalhar.

Como preparar o bolo

O preparo pode ser feito no liquidificador ou na batedeira, o que torna a receita ainda mais prática.

Primeiramente, bata os ingredientes líquidos e a manteiga. Em seguida, adicione o açúcar e o cacau em pó. Depois disso, acrescente a farinha de trigo.

A criadora de conteúdo recomenda colocar a farinha por último. Nesse momento, misture delicadamente com uma colher ou espátula para garantir que a massa fique homogênea.

Por fim, adicione o fermento e misture levemente.

Tempo de forno

Depois de preparar a massa, despeje tudo em uma forma untada.

Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos. Durante esse tempo, o bolo cresce e ganha uma textura macia.

Segundo Lais Rauli, a simplicidade da receita é justamente o segredo do resultado. Por isso, muitas pessoas que dizem não conseguir preparar bolos conseguem acertar essa versão.

Assim, o bolo de chocolate sem ovos se torna uma opção prática para o café da tarde ou para quem procura uma sobremesa rápida e econômica.

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