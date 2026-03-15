O bolo de chocolate que não vai ovo e é um dos mais fáceis de fazer
Receita simples leva poucos ingredientes, não usa ovos e pode ser preparada no liquidificador ou na batedeira em poucos minutos
Quem costuma dizer que não consegue acertar um bolo caseiro pode encontrar uma solução em uma receita simples que tem circulado nas redes sociais. O preparo chama atenção por dois motivos: ele não leva ovos e utiliza poucos ingredientes comuns da cozinha.
A dica foi compartilhada pela criadora de conteúdo Lais Rauli, no perfil @laisrauli, que apresentou o passo a passo de um bolo de chocolate fácil que pode ser feito no liquidificador ou na batedeira.
Segundo ela, a proposta da receita é justamente ajudar quem tem dificuldade na cozinha. Além disso, o preparo é rápido e não exige técnicas complicadas.
Ingredientes do bolo de chocolate
Para preparar o bolo, são necessários ingredientes simples:
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 xícara e meia de açúcar
- 1 xícara de cacau em pó
- 4 colheres (sopa) de manteiga
- 1 xícara e meia de leite
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
De acordo com Lais Rauli, a combinação desses ingredientes resulta em uma massa equilibrada e fácil de trabalhar.
Como preparar o bolo
O preparo pode ser feito no liquidificador ou na batedeira, o que torna a receita ainda mais prática.
Primeiramente, bata os ingredientes líquidos e a manteiga. Em seguida, adicione o açúcar e o cacau em pó. Depois disso, acrescente a farinha de trigo.
A criadora de conteúdo recomenda colocar a farinha por último. Nesse momento, misture delicadamente com uma colher ou espátula para garantir que a massa fique homogênea.
Por fim, adicione o fermento e misture levemente.
Tempo de forno
Depois de preparar a massa, despeje tudo em uma forma untada.
Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos. Durante esse tempo, o bolo cresce e ganha uma textura macia.
Segundo Lais Rauli, a simplicidade da receita é justamente o segredo do resultado. Por isso, muitas pessoas que dizem não conseguir preparar bolos conseguem acertar essa versão.
Assim, o bolo de chocolate sem ovos se torna uma opção prática para o café da tarde ou para quem procura uma sobremesa rápida e econômica.
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