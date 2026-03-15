Últimos dias de inscrições para concurso em Senador Canedo, com salários de até R$ 11,9 mil

Certame oferece vagas para profissionais de nível médio e superior, com vencimentos que chegam a quase R$ 12 mil

Ícaro Gonçalves - 15 de março de 2026

Candidatos já devem se preparar para as provas (Foto: Reprodução/Agência Pará)

Concurseiros goianos interessados em uma das 25 vagas do concurso público da Câmara Municipal de Senador Canedo terão até a próxima terça-feira (17) para confirmarem as inscrições.

O certame oferece vagas para profissionais de nível médio e superior, com salários que variam de R$ 4.425,53 a R$ 11.903,79, conforme a área. Todas as vagas terão jornada de trabalho de 30 horas semanais e taxa de inscrição única no valor de R$ 80.

Conforme o edital, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência (PCD), e outras 20% para candidatos autodeclarados negros.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam, banca organizadora do concurso.

O processo de seleção será por meio de prova objetiva, a ser aplicada no dia 31 de maio. Para os cargos de Procurador Judicial e Analista Legislativo – Técnico Jurídico também haverá a aplicação de uma prova prática.

As vagas são para:

Assistente Administrativo (02)

Cerimonialista (01)

Cinegrafista (01)

Fotógrafo (01)

Garçom (01)

Técnico em Sonoplastia (01)

Operador de Audiovisual (01)

Técnico de Manutenção e Conservação Predial (01)

Técnico em Segurança do Trabalho (01)

Técnico de Telecomunicações e Estruturas de Rede (01)

Técnico de Informática (01)

Analista Legislativo (01)

Jornalista (01)

Revisor de Texto (01)

Arquivista (01)

Designer Gráfico (02)

Tecnólogo da Informação – TI (02)

Analista de Mídias Institucionais (02)

Intérprete de Libras (01)

Procurador Jurídico (01)

Analista Legislativo Técnico Jurídico (01)

Mais informações podem ser conferidas acessando o edital do concurso, clicando neste link.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!