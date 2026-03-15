Últimos dias de inscrições para concurso em Senador Canedo, com salários de até R$ 11,9 mil
Certame oferece vagas para profissionais de nível médio e superior, com vencimentos que chegam a quase R$ 12 mil
Concurseiros goianos interessados em uma das 25 vagas do concurso público da Câmara Municipal de Senador Canedo terão até a próxima terça-feira (17) para confirmarem as inscrições.
O certame oferece vagas para profissionais de nível médio e superior, com salários que variam de R$ 4.425,53 a R$ 11.903,79, conforme a área. Todas as vagas terão jornada de trabalho de 30 horas semanais e taxa de inscrição única no valor de R$ 80.
Conforme o edital, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência (PCD), e outras 20% para candidatos autodeclarados negros.
A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam, banca organizadora do concurso.
O processo de seleção será por meio de prova objetiva, a ser aplicada no dia 31 de maio. Para os cargos de Procurador Judicial e Analista Legislativo – Técnico Jurídico também haverá a aplicação de uma prova prática.
As vagas são para:
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Assistente Administrativo (02)
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Cerimonialista (01)
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Cinegrafista (01)
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Fotógrafo (01)
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Garçom (01)
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Técnico em Sonoplastia (01)
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Operador de Audiovisual (01)
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Técnico de Manutenção e Conservação Predial (01)
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Técnico em Segurança do Trabalho (01)
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Técnico de Telecomunicações e Estruturas de Rede (01)
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Técnico de Informática (01)
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Analista Legislativo (01)
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Jornalista (01)
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Revisor de Texto (01)
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Arquivista (01)
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Designer Gráfico (02)
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Tecnólogo da Informação – TI (02)
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Analista de Mídias Institucionais (02)
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Intérprete de Libras (01)
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Procurador Jurídico (01)
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Analista Legislativo Técnico Jurídico (01)
Mais informações podem ser conferidas acessando o edital do concurso, clicando neste link.
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