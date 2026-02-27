Abertas inscrições em concurso público de Senador Canedo com salários de até R$ 10,8 mil

Seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, além de prova prática e avaliação de títulos para alguns cargos

Augusto Araújo - 27 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Senador Canedo, com 25 vagas destinadas a profissionais de níveis médio e superior.

Os salários variam de R$ 4.425,53 a R$ 10.874,58 para jornada de 30 horas semanais.

De acordo com o edital, as oportunidades estão distribuídas para os seguintes cargos:

Assistente Administrativo (02)

Cerimonialista (01)

Cinegrafista (01)

Fotógrafo (01)

Garçom (01)

Técnico em Sonoplastia (01)

Operador de Audiovisual (01)

Técnico de Manutenção e Conservação Predial (01)

Técnico em Segurança do Trabalho (01)

Técnico de Telecomunicações e Estruturas de Rede (01)

Técnico de Informática (01)

Analista Legislativo (01)

Jornalista (01)

Revisor de Texto (01)

Arquivista (01)

Designer Gráfico (02)

Tecnólogo da Informação – TI (02)

Analista de Mídias Institucionais (02)

Intérprete de Libras (01)

Procurador Jurídico (01)

Analista Legislativo Técnico Jurídico (01)

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Consulpam, até o dia 17 de março. A taxa de participação é de R$ 80.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 31 de maio. Para alguns cargos, também haverá prova prática e avaliação de títulos.

O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, conforme necessidade da administração pública.

O edital completo, com requisitos, atribuições e conteúdo programático, pode ser conferido clicando neste link.

