Abertas inscrições em concurso público de Senador Canedo com salários de até R$ 10,8 mil
Seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, além de prova prática e avaliação de títulos para alguns cargos
Estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Senador Canedo, com 25 vagas destinadas a profissionais de níveis médio e superior.
Os salários variam de R$ 4.425,53 a R$ 10.874,58 para jornada de 30 horas semanais.
De acordo com o edital, as oportunidades estão distribuídas para os seguintes cargos:
-
Assistente Administrativo (02)
-
Cerimonialista (01)
-
Cinegrafista (01)
-
Fotógrafo (01)
-
Garçom (01)
-
Técnico em Sonoplastia (01)
-
Operador de Audiovisual (01)
-
Técnico de Manutenção e Conservação Predial (01)
-
Técnico em Segurança do Trabalho (01)
-
Técnico de Telecomunicações e Estruturas de Rede (01)
-
Técnico de Informática (01)
-
Analista Legislativo (01)
-
Jornalista (01)
-
Revisor de Texto (01)
-
Arquivista (01)
-
Designer Gráfico (02)
-
Tecnólogo da Informação – TI (02)
-
Analista de Mídias Institucionais (02)
-
Intérprete de Libras (01)
-
Procurador Jurídico (01)
-
Analista Legislativo Técnico Jurídico (01)
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Consulpam, até o dia 17 de março. A taxa de participação é de R$ 80.
A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 31 de maio. Para alguns cargos, também haverá prova prática e avaliação de títulos.
O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, conforme necessidade da administração pública.
O edital completo, com requisitos, atribuições e conteúdo programático, pode ser conferido clicando neste link.
