Vídeo mostra motorista destruindo cancela de segurança instalada na Marginal Botafogo, em Goiânia

Colisão ocorreu aproximadamente 30 segundos após o aparelho ser acionado na avenida

Ícaro Gonçalves - 15 de março de 2026

(Imagens: Captura de tela/Instagram)

Um motorista que trafegava pela Marginal Botafogo colidiu e derrubou uma das cancelas de segurança instaladas na via na tarde da última sexta-feira (13), em Goiânia.

A colisão aconteceu próxima à saída para a Rua PL-4, no Setor Pedro Ludovico, e foi registrada por uma câmera de segurança.

É possível ver o momento em a cancela é acionada, fechando o tráfego da marginal devido ao risco de alagamento do Córrego Botafogo.

Aproximadamente 30 segundos depois, o veículo passa, acerta a cancela com o para-brisa, e depois destrói o aparelho com a carretinha reboque que estava acoplada ao carro.

Cerca de 20 minutos após o impacto, o braço da cancela foi substituído pela empresa responsável.

Segundo a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito de Goiânia, o sistema de cancelas ainda está em fase inicial de operação e passa por adaptações.

Após ser validado, o projeto deve ser ampliado até totalizar 29 cancelas automáticas instaladas em pontos com histórico de alagamentos na capital, incluindo trechos da Marginal Botafogo e da Avenida 87.

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