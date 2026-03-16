Cortar um canto da esponja de cozinha: para que serve e por que é recomendado

Um pequeno corte em um objeto comum da cozinha pode facilitar a organização da limpeza e evitar erros na hora de higienizar a casa

Daniella Bruno - 16 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

A esponja de cozinha é um dos utensílios mais usados na rotina doméstica. No entanto, também está entre os itens que mais acumulam sujeira e bactérias ao longo do tempo.

Por isso, manter alguns cuidados simples com esse objeto pode fazer grande diferença na higiene da casa.

Muitas pessoas, por exemplo, utilizam a mesma esponja para lavar louça, limpar a pia ou até esfregar superfícies mais sujas. Esse hábito, apesar de comum, pode aumentar o risco de espalhar germes entre diferentes áreas da cozinha.

Nesse contexto, um truque simples tem chamado atenção justamente por ajudar na organização da limpeza: cortar um dos cantos da esponja. Embora pareça um detalhe pequeno, essa marcação pode evitar confusões e tornar o uso do utensílio muito mais prático no dia a dia.

Por que cortar um canto da esponja

O principal objetivo do corte é criar uma identificação visual rápida. Assim, fica fácil reconhecer que aquela esponja não deve mais ser usada para lavar pratos, copos ou talheres.

Quando a esponja já está muito desgastada para a louça, ela ainda pode servir para outras tarefas da casa. Nesses casos, o corte no canto funciona como um sinal de que o item foi reaproveitado para limpezas mais pesadas.

Dessa forma, a esponja marcada pode ser usada para:

limpar lixeiras

esfregar áreas externas

higienizar pisos ou paredes

remover sujeiras difíceis

Esse método simples evita que alguém utilize, por engano, uma esponja mais contaminada para lavar utensílios de cozinha. Assim, o truque ajuda a reduzir o risco de espalhar bactérias pela casa.

Como organizar as esponjas de forma mais higiênica

Além do corte no canto, especialistas também recomendam separar esponjas por função. Em vez de usar apenas uma para tudo, o ideal é ter modelos diferentes para cada tipo de limpeza.

Por exemplo, você pode manter:

uma esponja exclusiva para lavar louça

outra para limpar pia e fogão

uma terceira para sujeiras mais pesadas

Esse tipo de organização reduz a contaminação cruzada e melhora a higiene da cozinha. Afinal, a esponja permanece úmida na maior parte do tempo e, por isso, cria um ambiente favorável para a proliferação de microrganismos.

Outro cuidado importante envolve a troca regular. Mesmo com higienização, o ideal é substituir a esponja com frequência — geralmente entre 7 e 15 dias, dependendo do uso.

Com o tempo, o material perde eficiência na limpeza e pode acumular ainda mais bactérias.

Portanto, pequenas atitudes no dia a dia fazem grande diferença. Ao cortar o canto da esponja e separar cada uma para funções específicas, você melhora a organização da limpeza e mantém a cozinha mais segura e higiênica.

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