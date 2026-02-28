7 objetos que quase ninguém limpa e acumulam mais bactérias que o vaso sanitário

Itens do dia a dia podem concentrar mais germes do que o banheiro — e quase ninguém percebe

Isabella Victória - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Msabores.com)

Quando se fala em sujeira, o vaso sanitário costuma liderar a lista das maiores preocupações dentro de casa.

No entanto, especialistas em higiene alertam que vários objetos do dia a dia podem acumular ainda mais bactérias — justamente porque passam despercebidos na rotina de limpeza.

Itens da cozinha, controle remoto e até celular entram nessa lista.

O problema não é apenas a sujeira visível, mas o acúmulo silencioso de micro-organismos causado pelo uso constante e pela falta de higienização adequada.

A seguir, veja sete objetos que quase ninguém limpa com frequência, mas que podem concentrar mais bactérias do que o banheiro.

1. Celular

O celular acompanha você no transporte público, no trabalho, na mesa de refeições e até no banheiro.

Como é manuseado o tempo todo e raramente higienizado, torna-se um dos principais focos de bactérias.

Especialistas recomendam limpar o aparelho regularmente com produtos adequados para eletrônicos, evitando excesso de umidade.

2. Esponja de cozinha

Embora seja usada para lavar louças, a esponja permanece constantemente úmida, criando ambiente ideal para a proliferação de bactérias.

Por isso, o ideal é trocá-la com frequência e higienizá-la corretamente, evitando que ela se torne um ponto crítico na cozinha.

3. Controle remoto

Passa de mão em mão e quase nunca entra na rotina de limpeza.

O controle remoto acumula suor, gordura e resíduos invisíveis.

Uma limpeza periódica com pano levemente umedecido ajuda a reduzir a carga microbiana.

4. Maçanetas e interruptores

São tocados diversas vezes ao dia, inclusive após contato com superfícies externas.

Ainda assim, raramente recebem atenção durante a faxina.

Incluí-los na limpeza semanal ajuda a diminuir a circulação de germes dentro de casa.

5. Teclado e mouse

Em ambientes de trabalho ou estudo, teclado e mouse acumulam poeira, restos de alimentos e micro-organismos trazidos das mãos.

A higienização deve ser feita com cuidado, utilizando produtos apropriados para equipamentos eletrônicos.

6. Bolsa e mochila

Esses itens são frequentemente apoiados no chão de locais públicos e depois colocados sobre mesas ou camas.

Como resultado, acumulam sujeira e bactérias que passam despercebidas.

Limpar periodicamente o exterior e o interior reduz riscos de contaminação cruzada.

7. Pano de prato

O pano de prato é um dos itens mais usados na cozinha e, ao mesmo tempo, um dos menos lembrados na rotina de higienização rigorosa.

Ele seca mãos, utensílios, bancadas e, muitas vezes, permanece úmido por longos períodos.

Essa combinação de umidade e resíduos de alimentos cria o ambiente ideal para a proliferação de bactérias.

Por isso, especialistas recomendam trocar o pano diariamente e lavá-lo com frequência adequada, evitando o acúmulo invisível de micro-organismos.

Por que esses objetos acumulam tantas bactérias?

O principal fator é o contato frequente com as mãos e a falta de limpeza regular.

Enquanto o banheiro costuma receber atenção especial, objetos de uso diário acabam esquecidos.

Além disso, ambientes úmidos e superfícies tocadas por várias pessoas favorecem a proliferação de micro-organismos.

Como reduzir o risco?

Algumas medidas simples fazem diferença:

Criar rotina de higienização semanal para itens de uso frequente.

Utilizar produtos adequados para cada tipo de material.

Evitar apoiar objetos pessoais em superfícies desconhecidas.

Substituir itens como esponjas e escovas regularmente.

No fim das contas, manter a casa realmente limpa vai além do banheiro.

Muitas vezes, o que parece inofensivo pode concentrar mais bactérias do que se imagina.

