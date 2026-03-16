Motociclista morre em grave acidente após colidir com caminhonete na GO-451, próximo a Campo Limpo
Impacto fez com que a vítima fosse arremessada sem capacete para o meio da pista
Um motociclista morreu após um grave acidente registrado na GO-451, na altura de Campo Limpo de Goiás, na tarde desta segunda-feira (16).
A vítima, cuja idade não foi revelada, estaria pilotando uma Honda CG 150 Titan por volta das 14h quando colidiu com uma Fiat Strada.
O acidente aconteceu quando os veículos estariam passando por uma ponte na região. O impacto fez com que o motociclista fosse jogado para o meio da pista, momento em que o capacete teria se soltado.
Um dos envolvidos, de 53 anos, acionou a Polícia Militar (PM) para prestar assistência e socorro. A vítima, no entanto, não resistiu.
Diante disso, foi chamada também a Polícia Científica, responsável por realizar a perícia do local. As autoridades competentes devem apurar a dinâmica do ocorrido e tomar as medidas cabíveis.
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