Os itens que nunca devem ser colocados na máquina de lavar, segundo técnicos

Técnicos e fabricantes alertam que alguns itens comuns podem estragar roupas e até danificar a máquina de lavar

Gabriel Dias - 16 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Unsplash)

Aquilo que parece praticidade no dia a dia pode, na verdade, virar prejuízo dentro de casa. Em meio à pressa da rotina, muita gente coloca tudo no tambor da máquina de lavar sem conferir a etiqueta, o material ou a orientação do fabricante.

O problema é que esse hábito, aparentemente inofensivo, pode comprometer tanto a peça quanto o funcionamento da máquina.

Fabricantes e equipes de suporte técnico de marcas como Samsung, Whirlpool, GE e Maytag fazem alertas parecidos: certos itens exigem lavagem manual, proteção extra ou simplesmente não devem entrar na lavadora. Em alguns casos, o risco vai de deformação e perda do tecido até vibração excessiva, dano ao cesto e falhas no equipamento.

Entre os principais exemplos estão roupas íntimas delicadas e peças com renda. A Whirlpool recomenda cuidado especial com tecidos sensíveis, como lingerie, seda e itens delicados, enquanto a Samsung orienta usar rede protetora até mesmo para sutiãs laváveis em máquina, já que partes metálicas podem romper o tecido e danificar a lavadora.

Outro grupo que exige atenção reúne tapetes grossos, peças impermeáveis e objetos muito rígidos. A Samsung afirma que materiais impermeáveis, capas, cortinas de box, itens esportivos e tapetes duros não devem ser lavados na máquina, porque podem gerar vibração anormal e causar danos ao aparelho, ao piso e até às paredes.

Também entram na lista travesseiros de espuma viscoelástica, os chamados de “memory foam”, que podem ter o enchimento comprometido na lavagem convencional, além de calçados de couro ou camurça, que não devem ir para a máquina, segundo orientações da Maytag e da GE.

Há ainda um alerta mais grave: roupas ou panos com resíduos de óleo, gasolina, solventes, tinta ou outros produtos inflamáveis jamais devem ser colocados na lavadora. Manuais da Whirlpool e da GE destacam que esse tipo de material pode provocar incêndio ou explosão.

Veja 6 itens que nunca devem ser colocados na máquina de lavar:

Sutiãs sem proteção e lingerie delicada Roupas de renda ou seda muito sensíveis Tapetes grossos e rígidos Peças impermeáveis, como capas e cortinas de box Travesseiros de memory foam Calçados de couro ou camurça

Ao lidar com qualquer dúvida, a recomendação mais segura continua sendo a mesma: conferir a etiqueta da peça e o manual da máquina antes da lavagem.

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